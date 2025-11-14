14 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Польша и Нидерланды. Начало встречи — в 22:45 мск.

Польша

Турнирное положение: Польша после шести поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 13-ю баллами в активе занимает вторую позицию в группе.

Команда находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале и на три очка отстает от лидера Нидерландов, а также на три пункта опережает третью в квинтете Финляндию.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Литвой (2:0).

Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив на домашней арене одержал победу над Новой Зеландией с минимальным результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Польша выиграла, а в четырех последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды после шести матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 16 очками в активе.

Команда на три балла опережает нынешнего соперника и на шесть пунктов третью в таблице Финляндию, поэтому в случае выигрыша оформит выход на мундиаль 2026 года.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная на своем поле одержала разгромную победу над Финляндию (4:0).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 4:0 разобрался с Мальтой.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, Нидерланды выиграли, а в 10-ти последних матчах ни разу не проиграла в основное время.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Мемфис Депай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Польша не проиграла

в трех из четырех последних матчей Польши забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Нидерландов забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 3.90, успех Польши — в 5.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех последних матчах гости выиграли при тотал больше 1,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

1.88 Нидерланды победят и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Польша — Нидерланды принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Нидерланды победят и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

2.60 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Польша — Нидерланды принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60