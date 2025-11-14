У поляков всё ещё есть шанс на первую строчку в группе

Варшава готовится к центральному матчу группы G — сборная Польши примет Нидерланды в решающем поединке за выход на Чемпионат Мира-2026. «Оранжевые» возглавляют группу с 16 очками, поляки идут следом, отставая на три. Победа гостей гарантирует им путёвку в финальную часть турнира, а успех хозяев вернёт интригу и позволит сравняться по очкам. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

35' Клюйверт пытался с правого фланга отдать передачу вразрез — в руки киперу пришёл мяч.

33' Кендзёра снял мяч с головы Депая! Мален отлично навесил в центр штрафной, готов был забивать Мемфис.

31' Депай навесил с углового, не получилось создать момент.

29' Зелиньский сфолил в прессинге, не дал контратаковать голландцам.

27' Каминьский навесил в штрафную — слишком сильная передача получилась, всех перелетел мяч.

26' Де Йонг попробовал пробить из-за штрафной, попал в защитника.

24' Мален сместился в центр с правого фланга и пробил с левой ноги — выше ворот.

22' Гакпо навесил в штрафную с левого фланга, отбились поляки.

20' Владеют мячом голландцы, ищут момент в позиционной атаке.

18' Залевский слишком долго держал мяч у штрафной соперника, так и не решился на удар.

18' Грабара кулаком выбил мяч после навеса Депая с углового.

17' Зелиньский с фолом на жёлтую карточку остановил ван де Вена на левом фланге, отлично разогнался защитник «Тоттенхэма».

15' Клюйверт пытался отдать вразрез на Малена, перехватил защитник.

13' Шиманьский получил повреждение, Капустка выходит на поле вместо него.

12' Мален пытался обыграть Скурася на правом фланге, в подкате достал мяч поляк.

10' Кэш хорошо сыграл против Гакпо, не смог пройти защитника Коди.

09' Шиманьский с правого фланга пытался направить мяч в штрафную, неточно получилось.

07' Каминьский прорвался по левом флангу и пробил с правой ноги, в руки киперу.

06' Гакпо простреливал в штрафную с левого фланга – защитник перехватил.

04' Хороший момент мог быть у гостей, но Мален не смог как следует обработать пас Депая в штрафной.

02' Не забивает Залевский с линии вратарской! Отлично прострелил Кэш с правого фланга, а Никола просто не попал!

01' Нидерланды начали с центра поля, поехали!

До матча

22:45 Команды на поле! Звучат национальные гимны – и начинаем!

22:40 В Варшаве достаточно прохоладно, около 8 градусов, сообщает УЕФА. Но осадков по ходу матча не ожидается, а газон на Национальном стадионе в отличном состоянии.

22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Маурицио Мариани (Италия); ассистенты — Даниэле Биндони и Альберто Тегони (оба Италия); четвёртый арбитр — Даниэле Чиффи (Италия); ВАР — Марко Ди Белло (Италия); АВАР — Валерио Марини (Италия).

21:55 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Польша: Грабара, Кэш, Кендзёра, Циолковский, Кивёр, Скурась, Шиманьский, Зелиньский, Залевский, Каминьский, Левандовский.

Нидерланды: Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, Тимбер, Гертрёйда, де Йонг, Клюйверт, Гравенберх, Мален, Депай, Гакпо.

Польша

Команда Яна Урбана провела неровный, но результативный отбор — четыре победы, ничья и одно поражение. Единственный сбой случился в июне — неожиданная осечка против Финляндии (1:2), однако после этого поляки взяли четыре очка в двух матчах с Нидерландами и финнами, а затем обыграли Литву (2:0).

Домашний матч с Нидерландами — шанс не только закрепить место в топ-2, но и вернуть команде уверенность перед концовкой отбора. Важно, что капитан Роберт Левандовский подходит к встрече в великолепной форме. На прошлой неделе он оформил хет-трик за «Барселону» и снова стал главным козырем каталонцев.

Из потерь — голкипер Лукаш Скорупский и защитник Ян Беднарек, поэтому оборона будет перестроена. Вероятно, место в тройке защитников займёт Томаш Кендзёра. Польша не проигрывает дома с марта и настраивается на реванш за ничью в сентябре, когда удержала 1:1 в Роттердаме.

Нидерланды

Команда Рональда Кумана уверенно контролирует ситуацию в группе. Пять побед, одна ничья, 22 забитых мяча и всего три пропущенных. После ничейного матча с Польшей в сентябре «оранжевые» одержали три разгромные победы подряд, включая 4:0 с Мальтой и Финляндией. В случае успеха в Варшаве путёвка на ЧМ-2026 будет оформлена досрочно.

Нидерланды сохраняют баланс между стабильностью и результативностью. Куману удалось вернуть структуру и доверие к молодым: Микки ван де Вен, Юриен Тимбер и Дензел Думфрис обеспечивают надёжность в обороне, а связка Френки де Йонг — Райан Гравенберх управляет центром поля.

Вне заявки остался Ваут Вегхорст (травма), зато в строй вернулся Маттейс де Лигт, хотя вряд ли он начнёт матч с первых минут. Куману важно закрыть вопрос с отбором уже сейчас, чтобы спокойно экспериментировать в последнем матче отбора против Литвы.

