13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Иран и Кабо-Верде. Начало игры — в 20:00 мск.
Иран
Турнирное положение: Иранцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
При этом Иран в 10 поединках отбора набрал 23 очка. А вот отличилась команда 19 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Иранцы одолели Танзанию (2:0).
До того команда с боем уступила России (1:2). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Иран забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы нынче смотрятся довольно выгодно. Вот только поединки с крепкими оппонентами даются им натужно.
Причем Иран до последней виктории уступил дважды кряду. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Иранцы имеют в своем составе опытных атакующих исполнителей.
Кабо-Верде
Турнирное положение: Кабовердианцы квалификацию на чемпионат мира провели продуктивно. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Кабо-Верде в 10 матчах отборочного турнира набрал 23 очка. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Кабовердианцы переиграли Эсватини (3:0).
До того команда расписала мировую с Ливией (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому Камеруну (1:0).
При этом Кабо-Верде в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кабовердианцы постепенно прибавляют в плане реализации. Команда в 2 своих последних матчах настреляла 6 мячей.
При этом Кабо-Верде уже почти год не испытывает горечи поражений. Да и выход на чемпионат мира явно окрылил игроков команды.
Кабовердианцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч. А вот в нынешней диспозиции команда намерена дать бой Ирану.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Иранцы в среднем забивают фактически 2 мяча за матч
- Кабо-Верде не проигрывает уже год
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.37 и 1.52.
Прогноз: Иран выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева достаточно сильны в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.37