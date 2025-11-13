Иран не будет церемониться с кабовердианцами

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.40

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Иран и Кабо-Верде. Начало игры — в 20:00 мск.

Иран

Турнирное положение: Иранцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Иран в 10 поединках отбора набрал 23 очка. А вот отличилась команда 19 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Иранцы одолели Танзанию (2:0).

До того команда с боем уступила России (1:2). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Иран забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Иранцы нынче смотрятся довольно выгодно. Вот только поединки с крепкими оппонентами даются им натужно.

Причем Иран до последней виктории уступил дважды кряду. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Иранцы имеют в своем составе опытных атакующих исполнителей.

Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабовердианцы квалификацию на чемпионат мира провели продуктивно. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Кабо-Верде в 10 матчах отборочного турнира набрал 23 очка. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Кабовердианцы переиграли Эсватини (3:0).

До того команда расписала мировую с Ливией (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкому Камеруну (1:0).

При этом Кабо-Верде в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кабовердианцы постепенно прибавляют в плане реализации. Команда в 2 своих последних матчах настреляла 6 мячей.

При этом Кабо-Верде уже почти год не испытывает горечи поражений. Да и выход на чемпионат мира явно окрылил игроков команды.

Кабовердианцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч. А вот в нынешней диспозиции команда намерена дать бой Ирану.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда вполне способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Иранцы в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

Кабо-Верде не проигрывает уже год

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.37 и 1.52.

Прогноз: Иран выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева достаточно сильны в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.40 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Иран — Кабо-Верде принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.37 ТБ 2.5 Ставка на матч #2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч Иран — Кабо-Верде принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.37