прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.92

13 ноября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Англия и Сербия. Начало встречи — 22:45 мск.

Англия

Турнирное положение: после 6 матчей Англия с 18 очками лидирует в группе К отбора на ЧМ-2026.

Последние матчи: в прошлой игре отбора на ЧМ-2026 Англия разгромила в гостях Латвию со счетом 5:0. Фаворит вдоволь покуражился над андердогом и уже к перерыву отгрузил трижды в ворота соперника. Дубль в этой встрече оформил Кейн, также отличились Гордон, Эзе и еще один мяч был забит в результате автогола.

Ранее была победа в товарищеской встрече над Уэльсом (3:0), до этого разгромили Сербию в отборе на ЧМ со счетом 5:0.

Не сыграют: без потерь.

Состояние команды: сейчас подопечные Томаса Тухеля выглядят очень мощно, а сам он получил возможность проверить ближайший резерв, благо, что его достаточно много в последние годы. Англия уже отобралась в финал ЧМ-2026 и может играть в свое удовольствие.

Сербия

Турнирное положение: сейчас Сербия с 10 очками идет на третьей строчке в группе К.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в прошлой игре в гостях была обыграна Андорра со счетом 3:1. Игра получилась не самой простой, а к перерыву счет был ничейный (1:1), только во втором тайме сказался класс сборной Сербии, и она смогла забить еще дважды. Голы забивали Митрович, Влахович и еще один в свои ворота забил защитник андорцев.

До этого было домашнее поражение от Албании (0:1) и Англии (0:5) в гостях в отборе на ЧМ-2026.

Не сыграют: травмированы — все лидеры в строю.

Состояние команды: главным событием последнего времени для сербского футбола стала отставка легендарного Драгана Стойковича после поражения от Албании. Вместо него заступил тоже известный в прошлом футболист Велько Паунович. С ним Сербия стартовала с победы в прошлом туре.

Статистика для ставок

В первом круге Англия в гостях разгромила Сербию со счетом 5:0

В финале Евро-2024 также сильнее была Англия (1:0)

К этому матчу Англия подходит с разницей 18-0, у Сербии 7-7 и на 8 очков меньше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,32, а на Сербию — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: фактически для Англии эта игра ничего не значит, она уже обеспечила себе первое место в группе. Зато для Сербии поражение в ней может стать критичным, поэтому сборная будет пластаться в надежде зацепить хотя бы очко, а еще лучше выиграть. В нападении есть Митрович и Влахович, в полузащите Милинкович-Савич, поэтому все возможно. Тухель же может выставить смешанный состав.

1.92 Победа Сербии с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Англия — Сербия принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Основная ставка: победа Сербии с форой +1.5 за 1,92.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант, что сербы не проиграют.

3.60 Сербия не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Англия — Сербия принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Дополнительная ставка: гости не проиграют за 3,60.