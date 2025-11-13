На «Уэмбли» — последний домашний матч Англии в отборе на Чемпионат Мира-2026. Команда Томаса Тухеля уже обеспечила себе место в финальной части турнира, а встреча с Сербией это проверка системы, формы и характера, а также шанс для игроков заявить о себе перед окончательным выбором состава на мундиаль. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Иван Кружляк (Словакия); ассистенты — Бранислав Ханцко и Ян Позор (оба Словакия); четвёртый арбитр — Петер Кралович (Словакия); ВАР — Клей Руперти (Нидерланды); АВАР — Эрвин Бланк (Нидерланды).

21:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Конса, О'Райли, Андерсон, Райс, Сака, Роджерс, Рашфорд, Кейн.

Сербия: Райкович, Мимович, Миленкович, Павлович, Терзич, Живкович, Илич, Гудель, Лукич, Костич, Влахович.

Шесть побед из шести, 18 забитых мячей и ни одного пропущенного — отборочный цикл для Англии проходит идеально. После уверенной победы над Латвией (5:0) команда закрепила статус сильнейшей в группе K и первой в Европе официально оформила путёвку в США, Канаду и Мексику. При этом Тухель требует большего. Матч с Уэльсом (3:0) оставил его недовольным уровнем концентрации.

Теперь у сборной остаётся лишь два поединка перед формированием итогового списка на чемпионат мира, и каждый выход на поле становится возможностью доказать право быть в заявке. В составе снова Джуд Беллингем и Фил Фоден — оба вернулись после пропусков и уже успели набрать форму в клубах. Беллингем стал одним из героев «Эль Класико» за «Реал», а Фоден набрал четыре гола и три ассиста за «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Капитан Гарри Кейн продолжает переписывать историю. Дубль в Латвии сделал его единоличным рекордсменом Англии по матчам с несколькими голами. Он уже забил 30 мячей на «Уэмбли» и может стать лишь четвёртым игроком в истории сборной, отличившимся в пяти матчах подряд на главной арене страны. У Тухеля есть ещё один повод гордиться обороной — восемь «сухих» матчей подряд в официальных встречах стали рекордом за всю историю сборной.

Для Сербии это решающий момент в борьбе за выход в плей-офф. После поражений от Англии и Албании команда пережила смену тренера: вместо Драгана Стойковича команду возглавил Велько Паунович, чемпион мира U20-2015. Его дебют состоится именно на «Уэмбли» — испытание предельно жёсткое.

Сербы остаются в одном очке от зоны прямого выхода и пока занимают третье место в группе, но многое зависит от параллельных результатов. Под руководством Пауновича команда наверняка сделает ставку на дисциплину и плотную оборону — ведь предыдущие матчи показали уязвимость, семь пропущенных мячей за три тура. При этом сборная стабильно держит уровень в гостевых встречах. Семь матчей подряд без поражений в квалификации (пять побед и две ничьи).

Главная потеря — отсутствие Александра Митровича, лучшего бомбардира в истории сборной. Теперь ударная сила ложится на плечи Душана Влаховича и Луки Йовича. Без Митровича Сербия будет вынуждена перестроиться с привычной схемы 3-5-2 на более осторожную с четырьмя защитниками.

Англия выиграла шесть последних матчей против Сербии (включая встречи с Югославией и Сербией и Черногорией). В сентябре команда Тухеля разгромила соперника в Белграде — 5:0, причём отличились пять разных игроков. Сербы никогда не побеждали на английской земле (три ничьи, пять поражений), а на этот раз приедут с новым тренером и без своего главного форварда. На «Уэмбли» ждут уверенной игры от хозяев — с тем же спокойствием и силой, которые сопровождали Англию на протяжении всего отбора.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.