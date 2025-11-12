прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.45

Россия встретится с Перу в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 12 ноября и начнется в 20:00 по мск.

Россия

Перед матчем: Национальная команда в ближайшие дни начнет плодотворную подготовку к предстоящей встрече против Перу. Россия впервые сыграет против этого соперника.

Стоит отметить, что в ноябрьской паузе национальная команда сыграет 2 товарищеских матча. Против Перу — 12-го ноября, а против Чили — 15-го числа.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке Россия обыграла Боливию со счетом 3:0, а до этого национальная команда одолела Иран (2:1), забив победный гол на 70-й минуте.

У сборной России продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок национальная команда также одолела Катар со счетом 4:1.

Состояние команды: Сборная России проведет заключительные встречи в 2025-м году, который выдался довольно удачным. Национальная команда за этот период ни разу не проиграла, 6 раз победила и дважды сыграла вничью.

Валерий Карпин собрал довольно боеспособный состав, который точно доставит проблемы сборной Перу. У России будут играть Матвей Сафонов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Алексей Батраков и другие.

Перу

Перед матчем: Эта сборная начинает серию ноябрьских товарищеских матчей встречей против сборной России. Перу подходит к этому поединку не в лучшей форме.

Дело в том, что национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира 2026-го года, заняв предпоследнее 9-е место в турнирной таблице квалификации.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке Перу уступил Чили со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого сборная проиграла Парагваю (0:1), пропустив единственный гол на 78-й минуте.

У Перу продолжается серия без побед во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период сборная пропустила 7 голов при 1-м забитом мяче.

Состояние команды: Перу действительно не может похвастаться результатами в последнее время. Предстоящий матч против России — отличная возможность прервать серию неудач.

В последнее время Перу крайне мало забивает — всего 6 забитых голов при 21-м пропущенном за 18 встреч в рамках квалификации чемпионата мира — это очень плохие показатели.

Статистика для ставок

В 2025-м году сборная России не проиграла ни одного матча (6 побед и 2 ничьих)

Перу не может победить на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

В последних 7-и встречах Перу смог забить только 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа России — 1.80, победа Перу — 5.10, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Сборная России уверенно победит. У Перу — не очень удачный отрезок с поражениями.

2.45 Победа сборной России с форой (-1).

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Россия — Перу принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа сборной России с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: У Перу большие проблемы с результативностью. Можно предположить, что гости не смогут взломать оборону соперника.

2.10 Индивидуальный тотал сборной Перу 0.5 меньше.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Россия — Перу принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Индивидуальный тотал сборной Перу 0.5 меньше за 2.10.