В среду, 12 ноября, сборная России в товарищеском матче примет сборную Перу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:55 В Санкт-Петербурге пасмурно, но дождь начнётся только ночью. На термометре 5 градусов.

19:50 Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

19:40 Главным судьей матча будет Камаль Умудлу из Азербайджана.

Стартовые составы команд

Стартовый состав сборной России Телеграм Сборной России по футболу

Россия: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.

Стартовый состав сборной Перу Сайт РФС

Перу: Гальесе, Норьега, Гарсес, Лопес, Кастро, Араухо, Тавара, Угарисса, Ласо, Кончча, Инга.

Россия

Национальная команда в ближайшие дни начнет плодотворную подготовку к предстоящей встрече против Перу. Россия впервые сыграет против этого соперника. Стоит отметить, что в ноябрьской паузе национальная команда сыграет 2 товарищеских матча. Против Перу — 12-го ноября, а против Чили — 15-го числа. В прошлом товарищеском поединке Россия обыграла Боливию со счетом 3:0, а до этого национальная команда одолела Иран (2:1), забив победный гол на 70-й минуте. У сборной России продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок национальная команда также одолела Катар со счетом 4:1.

Сборная России проведет заключительные встречи в 2025-м году, который выдался довольно удачным. Национальная команда за этот период ни разу не проиграла, 6 раз победила и дважды сыграла вничью. Валерий Карпин собрал довольно боеспособный состав, который точно доставит проблемы сборной Перу. У России будут играть Матвей Сафонов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Алексей Батраков и другие.

Перу

Эта сборная начинает серию ноябрьских товарищеских матчей встречей против сборной России. Перу подходит к этому поединку не в лучшей форме. Дело в том, что национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира 2026-го года, заняв предпоследнее 9-е место в турнирной таблице квалификации. В прошлом товарищеском поединке Перу уступил Чили со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого сборная проиграла Парагваю (0:1), пропустив единственный гол на 78-й минуте. У Перу продолжается серия без побед во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период сборная пропустила 7 голов при 1-м забитом мяче.

Перу действительно не может похвастаться результатами в последнее время. Предстоящий матч против России — отличная возможность прервать серию неудач. В последнее время Перу крайне мало забивает — всего 6 забитых голов при 21-м пропущенном за 18 встреч в рамках квалификации чемпионата мира — это очень плохие показатели.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45