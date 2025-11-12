12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Лувен» (жен). Начало игры — в 20:45 мск.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: Каталонки стартовали максимально уверенно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Барселона» (жен) в двух стартовых турах набрала 6 баллов. А вот забивала команда 11 мячей в ворота соперниц.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонки разгромили «Депортиво» (8:0).
До того команда была бита «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот поединок с «Гранадой» завершился уверенным успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Барселона» (жен) забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонки нынче выглядят весьма солидно. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Барселона» (жен) не должна иметь сложностей с «Лувеном». Да и закрепиться на вершине таблицы «кулес» постараются максимально.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Каталонки явно превосходят соперниц в классе.
«Лувен» (жен)
Турнирное положение: Бельгийки в Лиге чемпионов выглядят вполне достойно. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Лувен» (жен) в 2 стартовых матчах разжился 4 очками. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лувен» переиграл «Генк» (3:0).
До того команда потерпела поражение от «Брюгге» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Вестерло» (1:0).
При этом «Лувен» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бельгийки нынче выглядят довольно уверенно. Команда способна дать бой любому оппоненту.
При этом «Лувен» (жен) вполне способен пободаться с грандом. Да и амбиции побороться за попадание в плей-офф имеются.
Бельгийки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч. Зато мотивация удержаться в топ-12 огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бельгийки вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Каталонки настреляли 11 мячей в 2 стартовых турах
- Бельгийки в среднем забивают 2 гола за матч
- Каталонки в Женской Лиге чемпионов пропустили 1 мяч в 2 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 13.00, а победа оппонента — в скромные 46.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.09 и 5.42.
Прогноз: «Барселона» (жен) нынче выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Бельгийки не собираются лишь отсиживаться в тылах, к тому же мотивированы дать бой гранду женского футбола.
Ставка: Обе забьют за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.
Ставка: ТБ 6.5 за 2.54