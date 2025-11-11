прогноз на матч Серии B чемпионата Бразилии, ставка за 2.16

11 ноября в 36-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Амазонас». Начало игры — в 01:00 мск.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу бьется за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе. Команда нынче пребывает на 17 месте.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу на два балла отстает от спасительной 16 позиции. А вот забила команда 31 мяч в 35 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ботафого» Сан-Паулу переиграл «Волта-Редонду» (1:0).

До того команда не уступила «Новоризонтиньо» (1:1). А вот поединок с «Куябой» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ботафого» Сан-Паулу забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ботафого» Сан-Паулу не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Ботафого» Сан-Паулу традиционно неудачно противостоит «Амазонасу». Из трёх очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда мотивирована выбраться из опасной зоны.

«Амазонас»

Турнирное положение: «Амазонас» сражается за выживание. Команда на данный момент находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Амазонас» на 5 зачётных баллов отстает от спасительной 16 строчки. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Амазонас» одолел «Куябу» (2:0).

До того команда вчистую уступила «Атлетико Паранаэнсе» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Новоризонтиньо» (0:0).

При этом «Амазонас» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Амазонас» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Амазонас» способен выдать отдельный качественный поединок. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Вот только команда вполне убедительно выглядит в осеннем цикле. А вот матчи с крепкими оппонентами даются ей крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Ботафого» Сан-Паулу забивает в среднем реже гола за матч

«Ботафого» Сан-Паулу не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» Сан-Паулу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.42 и 1.52.

Прогноз: «Ботафого» Сан-Паулу намерен выбраться из опасной зоны, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Амазонас» пропускает достаточно часто.

2.16 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Амазонас» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Ботафого» Сан-Паулу за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.42 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Амазонас» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42