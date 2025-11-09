Провалится ли «Мальорка» в зону вылета?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.18

9 ноября в 12-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Мальорка» и «Хетафе». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 11-ти туров испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и борется за прописку в элите.

Команда занимает безопасную 17-ю позицию в таблице Ла Лиги, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета во второй дивизион.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата островитяне на выездной арене потерпели разгром от «Бетиса» (0:3).

Перед этим балеарский клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии снова-таки в чужих стенах одержал победу над заштатным «Сан-Жюс» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Кумбулла, Лато и Роман, дисквалифицирован — Даниэль Родригес.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мальорка» проиграла лишь раз лишь при двух победах и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы хотя бы на ничью, особенно дома, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть перевес в классе соперника, который набрал мощный ход.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с пятью голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 11-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 17 баллов в активе и борется за выход в континентальные турниры.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один пункт от зоны еврокубков (топ-6), а также в пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб из пригорода Мадрида на своем поле переиграл «Жирону» (2:1).

Перед этим «асулонес» вышли в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах просто-таки поиздевались над заштатным «Интер де Вальдеморо» (11:0).

Не сыграют: травмирован — Давинчи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» выиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три балла, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Борха Майораль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Хетафе» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.80, выигрыш «Хетафе» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.85 и 1.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев поля.

2.18 Только одна команда забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Мальорка» — «Хетафе» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: только одна команда забьет за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних поединках.

3.30 «Хетафе» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Мальорка» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: «Хетафе» победит за 3.30