ставка за 2.33, прогноз на матч Лиги 1 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и ПСЖ. Начало игры — в 22:45 мск.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» всего на 4 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 16 результативными выстрелами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Бетису» (0:2).

До того команда не смогла переиграть «Брест» (0:0). Да и поединок с «Парижем» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лион» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Малик Фофана, Корентен Толиссо — травмированы. Ханс Хетебур, Абнер — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Лионцам явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Лион» исторически неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила пять раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» намерены не отпускать в отрыв конкурентов.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем ПСЖ лишь на два зачетных балла опережает ближайших преследователей. Команда отличилась 21 забитым мячом при 9 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане были биты «Баварией» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Лорьяном» (1:1).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш — травмированы.

Состояние команды: Парижане привычно несутся к чемпионскому титулу. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

При этом ПСЖ не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и потерь очков на ровном месте избежать не удается.

Зато парижане не проигрывают «ткачам» уже два с половиной года. А вот лазарет команды все никак не опустеет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Да и пора бы вернуться на забивной путь Брэдли Барколя.

Статистика для ставок

Парижане в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

ПСЖ пропускает в среднем реже одного мяча за матч

Парижане не проигрывают «Лиону» уже 2 с половиной года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: ПСЖ намерен оторваться от конкурентов, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, тогда как лионцы не побеждали в трех своих последних матчах.

2.33 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Лион» — ПСЖ позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Лион» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54