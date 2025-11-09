9 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и ПСЖ. Начало игры — в 22:45 мск.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» всего на 4 очка отстает от лидера. А вот отличилась команда 16 результативными выстрелами в 11 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» уступили «Бетису» (0:2).
До того команда не смогла переиграть «Брест» (0:0). Да и поединок с «Парижем» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лион» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Малик Фофана, Корентен Толиссо — травмированы. Ханс Хетебур, Абнер — дисквалифицированы.
Состояние команды: Лионцам явно не хватает пресловутой стабильности. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Лион» исторически неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила пять раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ткачи» намерены не отпускать в отрыв конкурентов.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем ПСЖ лишь на два зачетных балла опережает ближайших преследователей. Команда отличилась 21 забитым мячом при 9 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане были биты «Баварией» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Ницце» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Лорьяном» (1:1).
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш — травмированы.
Состояние команды: Парижане привычно несутся к чемпионскому титулу. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.
При этом ПСЖ не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и потерь очков на ровном месте избежать не удается.
Зато парижане не проигрывают «ткачам» уже два с половиной года. А вот лазарет команды все никак не опустеет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Да и пора бы вернуться на забивной путь Брэдли Барколя.
Статистика для ставок
- Парижане в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч
- ПСЖ пропускает в среднем реже одного мяча за матч
- Парижане не проигрывают «Лиону» уже 2 с половиной года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: ПСЖ намерен оторваться от конкурентов, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, тогда как лионцы не побеждали в трех своих последних матчах.
Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54