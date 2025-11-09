«Групама» принимает центральный матч тура и одно из главных противостояний Франции. Шестой «Лион» сыграет с лидером чемпионата — «Пари Сен-Жермен». Обе команды пережили насыщенную неделю в Европе, но на внутренней арене всё ещё лидируют. «ПСЖ» нужно удержать первое место перед паузой на сборные, «Лиону» — закрепиться в зоне еврокубков и доказать, что летняя перестройка не стала шагом назад.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' В офсайде оказался Морейра на левом фланге.

45+1' Маюлю получил жёлтую за отмашку, по лицу попал Клинтону Мате.

45' Добавлено 4 минуты.

44' Ли Кан Ин убегал по правому флангу в контратаку, Клинтон Мата его сбил в подкате – жёлтая карточка.

43' Геззаль навесил в створ ворот с углового, Шевалье справился.

42' В штангу пробил Тальяфико с лёта! Из-под Ли Кан Ина пробил капитан «Лиона», немного не хватило.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 14 Фолы 3

42' Морейра навешивал на дальнюю штангу – там никого из партнёров.

41' Заир-Эмери вошёл в штрафную и с острого угла пытался прострелить на дальнюю штангу, кипер забрал мяч.

40' Невеш чуть не ошибся на своей половине, но всё-таки не дал отобрать мяч сопернику.

38' «ПСЖ» контролирует матч, в атаке у «Лиона» совсем ничего не получается.

35' Жорж Масьель (ассистент главного тренера «Лиона») получил жёлтую за чрезмерные эмоции в сторону арбитра.

34' Очень активно спорят с арбитром игроки «Лиона» – считают, что фолил на Тессмане Витинья перед голом.

33' ГООООООООООООООЛ! Моментально отвечает «Париж»! Хвича получил мяч после отбора Витиньи на половине поля «Лиона», вошёл в штрафную и пробил в дальний угол. 1:2!

30' ГООООООООООООООООЛ! Сравнял «Лион»! Морейра получился мяч за спиной Заира-Эмери, подработал под удар – и блестяще пробил мимо Шевалье в ближний угол. 1:1!

30' Нет, пенальти не будет, ВАР подтвердил решение арбитра.

29' Мяч, возможно, коснулся руки Забарного во время подачи.

28' Опасно после навеса с углового было в штрафной «ПСЖ», но нарушил правила в атаке Мейтленд-Найлз.

27' Забарный выбил мяч на угловой после прострела Морейры.

26' ГОООООООООООООЛ! Впереди «ПСЖ»! Витинья сделал длинную передачу за спину защитников, Грейф не решился выходить из ворот, а Заир-Эмери просто вошёл в штрафную и вколотил мяч в ближний угол. 0:1!

24' Витинья прервал опаснейшую передачу Тессмана на Мейтленд-Найлза! 1 на 1 мог выходить игрок «Лиона», если бы прошёл пас.

22' Геззаль оказался в офсайде на правом фланге.

20' Слишком сильно навесил Эрнандес с левого фланга, мяч перелетел всех партнёров.

19' Пачо пробил головой после навеса Ли Кан Ина — выше ворот.

18' Ниакате выбил на угловой после прострела Заира-Эмери.

17' Эрнандес снова пытался прострелить с левого фланга, защитник заблокировал.

16' Заир-Эмери на дальней штанге открывался под подачу, но не дотянулся до мяча после навеса Эрнандеса.

14' Морейра откровенно нарушил правила на Пачо в прессинге, сзади заехал по ногам защитнику.

12' Маюлю пробил головой после навеса Хвичи — выше ворот.

10' Эрнандес добежал в штрафную соперника, но сфолил на Клинтоне Мата.

08' Маюлю сфолил достаточно грубо, арбитр пока что не показывает карточку.

05' Хвича у самой лицевой сыграл в стенку с Ли Кан Ином, во вне игры оказался Кварацхелия.

03' С контроля начинают гости, не спешит в атаку «ПСЖ».

01' «Лион» начал с центра, поехали!

До матча

22:45 Команды на поле! На домашней фанатской трибуне огромный перфоманс – «За наш город» призывают играть фанаты.

22:40 Чуть ниже 10 градусов обещают в Лионе сегодня вечером, есть небольшая вероятность дождя в течение матча.

22:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Бенуа Бастьен; ассистенты — Ишам Закрани и Орельен Бертомьё; четвёртый арбитр — Марк Болленжье; ВАР — Жером Бризар и Брюно Куе.

22:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лион»: Грейф, Клюйверт, Клинтон Мата, Ниакате, Мейтленд-Найлз, Тессман, Мортон, Тальяфико, Мера, Дэниел, Геззаль.

«ПСЖ»: Шевалье, Невеш, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Ли, Маюлу, Кварацхелия.

«Лион»

Сезон для «Лиона» складывается неожиданно стабильно. После непростого старта команда Паулу Фонсеки сумела выйти на шестое место и идёт всего в двух очках от тройки. В последние недели «ткачи» набрали неплохой ход. Дома победили «Страсбур» (2:1), а в Бресте выстояли 0:0, даже играя в меньшинстве. Ещё раньше был боевой матч с «ФК Париж» (3:3).

Главный ресурс команды — домашние результаты. Шесть побед в семи встречах на «Групаме» показывают, насколько прочной стала игра при домашней поддержке трибун. Но кадровая ситуация далека от идеальной — сразу два крайних защитника, Абнер и Хатебур, дисквалифицированы. С травмами выбыли из обоймы Нуама, Фофана и Мангаля, а потому Фонсека вынужден маневрировать составом. На правом фланге ждут Мейтленд-Найлза, а слева привычно играет опытный Тальяфико — один из самых надёжных в команде.

В центре поля — капитан Корентен Толиссо, вокруг которого строится вся структура, и Тайлер Мортон, одно из главных открытий этого сезона. Многое будет зависеть и от их взаимодействия — именно они задают темп и помогают команде сохранять баланс между атакой и обороной.

«ПСЖ»

Для чемпионов Франции непростая неделя: поражение от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов перечеркнуло идеальный старт в Европе и принесло целый список травм. Усман Дембеле повредил икроножную мышцу, Ашраф Хакими получил серьёзное растяжение голеностопа, а Нуну Мендеш выбыл с проблемой колена. Все трое пропустят несколько недель. В лазарете остаётся и Дезире Дуэ, а участие Брадли Барколя под вопросом.

Тем не менее, в Лиге 1 «ПСЖ» сохраняет лидерство, потенциально опережая «Марсель» и «Ланс» на два очка. В прошлом туре парижане добыли трудную победу над «Ниццей» (1:0) благодаря голу Гонсалу Рамуша на четвёртой компенсированной минуте. Эта победа стала шестой подряд без поражений и позволила сохранить первое место перед международной паузой.

При этом команда Луиса Энрике удерживает лучшую оборонительную статистику чемпионата — шесть «сухих» матчей, как и у «Лиона». Но кадровые потери вынуждают тренера перестраивать схему: без Хакими и Мендеша Париж рискует потерять скорость на флангах, а впереди Хвиче придётся брать инициативу на себя.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.33.