ставка за 2.22, прогноз на матч Ла Лиги 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков за 11 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 13:14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях загребское «Динамо» со счетом 3:0 в рамках Лиги Европы.

До того команда обыграла «Леванте» (2:1) в Ла Лиге и переиграла «Пуэрто де Вега» (2:0) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмированы — Руэда, Уго Альварес, Раду, Сведберг

Состояние команды: «Сельта» после неудачного старта сезона возвращается в борьбу за еврокубки и уже не знает горечи поражения с конца сентября.

«Кельты» достойно выступают в Лиге Европы, а также находятся в пяти очках от зоны еврокубков в чемпионате страны.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 25 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 28:13.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью в Лиге чемпионов с «Брюгге» — 3:3.

До того команда обыграла «Эльче» (0:1) и потерпела поражение от «Реала» (1:2) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген, Педри, Гави, Гарсия, Рафинья, Кристенсен

Состояние команды: «Барселона» впала в эдакую «турбулентность» после поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ», что команда не может выиграть более двух встреч подряд.

Каталонцам не без труда дались последние три встречи, что говорит о некотором кризисе команды Ханси Флика.

Статистика для ставок

«Барселона» пропускает в девяти последних встречах

«Сельта» не проигрывает в восьми последних матчах

Последняя встреча между командами завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.50, а победа «Сельты» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.67.

Прогноз: «Барселона» выглядит безусловным фаворитом встречи, но игровая форма команды в последнее время не впечатляет.

2.22 Победа «Сельты» с форой +0,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Сельта» — «Барселона» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Сельты» с форой +0,5 за 2.22.

Прогноз: Альтернативный прогноз, при котором «Сельта» забьет как минимум дважды

2.57 Тотал «Сельты» больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Сельта» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Тотал «Сельты» больше 1,5 для за 2.57