Сумеет ли «Барса» после двух подряд выездных поражений одержать победу в Виго?

В воскресенье, 9 ноября, «Сельта» примет «Барселону» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

30' Удар де Йонга из-за пределов штрафной «Сельты», мяч в Роберта Левандовского попал.

30' Вновь «Барселона» с мячом подбирается к штрафной площади «Сельты».

28' Отодвинули футболисты «Сельты» игру от своих ворот, позиционная хозяев в процессе.

27' Инициатива у «Барселоны», придавили гости хозяев к штрафной.

25' Три опаснейших удара нанесли игроки «Барсы» из пределов штрафной «Сельты» в одной атаке. Удар Фермина успели накрыть защитники, добивал Рашфорд — мяч в штангу попав выскочил в поле, Левандовски делал третью попытку — спас вратарь Йонуц Раду.

21' Организованно обороняются игроки «Сельты», не просто футболистам «Барселоны» на ударных позициях с мячом оказываться.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 13 Фолы 3

20' Чуть снизился темп игры, «Барселона» в позиционной атаке.

18' Позиционная атака «Барсы», тщательно гости готовят угрозу.

16' Борха Иглесиас попробовал черпаком за шиворот вратарю «Барсы» с центра поля мяч забросить, успел Щенсны добежать ногами и спокойно мяч поймал.

15' Прессинг «Сельты» приносит свои плоды, получается у хозяев мяч вернуть под контроль, чтобы снова устремиться в атаку.

13' Живая игра, команды рвутся атаковать.

11' Гооооол! 1:1. Ответная контр-атака «Сельты», провалилась офсайдная ловушка «Барсы», Серхио Каррейра от центра поля бежал в одиночестве к воротам Щенсны, после чего хладнокровно мяч мимо вратаря послал.

11' Рашфорд убежал на рандеву с вратарем «Сельты», но переиграть Раду не сумел.

10' Гооооол! 0:1. Роберт Левандовски с правой ноги в правый нижний угол ворот «Сельты» мяч послал, дотянулся до мяча вратарь Йонуц Раду, но отразить не сумел.

09' Пенальти в ворота «Сельты»!

08' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Сельты», мяч в руку Маркосу Алонсо угодил в штрафной хозяев после удара Фермина.

07' Позиционная атака «Барсы», гости владеют мячом на подступах к штрафной «Сельты».

06' Включаются в прессинг игроки «Барсы», усложняя начало атаки хозяевам поля.

05' Пабло Дуран убежал к воротам «Барсы», но вновь положение «вне игры» зафиксировали судьи.

04' Удар Рашфорда со штрафного в стенку «Сельты» угодил.

03' Рашфорд заработал фон на себе на углу штрафной площади «Сельты», сам пострадавший готовится исполнить стандарт.

02' Высокая линия обороны «Барселоны» в действии с первых минут матча, в «офсайд» угодил нападающий «Сельты» Борха Иглесиас.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, вмещающем 24 791 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Хавьер Альберола Рохас.

Стартовые составы команд

«Сельта»: Раду, Фернандес, Старфельт, Алонсо, Мингеса, Каррейра, Сотело, Мориба, Жутгла, Иглесиас, Дуран.

«Барселона»: Щенсны, Араухо, Кубарси, Бальде, Гарсия, Касадо, де Йонг, Ямаль, Фермин, Рашфорд, Левандовски.

«Сельта»

«Сельта» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 13 очков за 11 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 13:14. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях загребское «Динамо» со счетом 3:0 в рамках Лиги Европы. До того команда обыграла «Леванте» (2:1) в Ла Лиге и переиграла «Пуэрто де Вега» (2:0) в Кубке Испании.

«Сельта» после неудачного старта сезона возвращается в борьбу за еврокубки и уже не знает горечи поражения с конца сентября. «Кельты» достойно выступают в Лиге Европы, а также находятся в пяти очках от зоны еврокубков в чемпионате страны. Травмированы в составе «Сельты» Руэда, Уго Альварес, Раду, Сведберг.

«Барселона»

«Барселона» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 25 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 28:13. Предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью в Лиге чемпионов с «Брюгге» — 3:3. До того команда обыграла «Эльче» (0:1) и потерпела поражение от «Реала» (1:2) в Ла Лиге.

«Барселона» впала в эдакую «турбулентность» после поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ», что команда не может выиграть более двух встреч подряд. Каталонцам не без труда дались последние три встречи, что говорит о некотором кризисе команды Ханси Флика. Травмированы в составе «Барсы» тер Стеген, Педри, Гави, Гарсия, Рафинья, Кристенсен.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. В Виго матч закончился вничью 2:2, а в Барселоне хозяева победили со счетом 4:3.

За всю историю команды сыграли 134 матча. В 74 играх победила «Барселона», в 28 «Сельта», оставшиеся 32 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.22