9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск.

Роман Петренко

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» лишь на 3 очка отстает от зоны еврокубков.  Да и отличилась команда 9 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Вилланы» переиграли «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

До того команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:2).  А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Астон Вилла» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче крайне нестабильны.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Борнмуту».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается плотнее подтянуться к первой пятерке.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.  Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» всего на один балл отстает от второй позиции.  Команда в десяти поединках отличилась 17 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Вишни» уступили «Манчестер Сити» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (2:0).  А вот чуть ранее она расписала паритет с «Кристал Пэласом» (3:3).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче находятся на приличном ходу.  Команда намерена сохранить место в лидирующей группе.

При этом «Борнмут» не преуспевает в плане надежности своих тылов.  В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда не может одолеть «вилланов» уже 3 года.  Зато Антуан Семеньо настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Вишни» способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Вишни» в среднем забивают чаще одного мяча за матч
  • «Вилланы» в среднем пропускают аккурат гол за матч
  • «Борнмут» уже 3 года не обыгрывает «вилланов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Вилланы» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «вишням».

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10