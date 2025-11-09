ставка за 2.16, прогноз на матч АПЛ

9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» лишь на 3 очка отстает от зоны еврокубков. Да и отличилась команда 9 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» переиграли «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

До того команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:2). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Астон Вилла» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вилланы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к первой пятерке.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» всего на один балл отстает от второй позиции. Команда в десяти поединках отличилась 17 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» уступили «Манчестер Сити» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Кристал Пэласом» (3:3).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче находятся на приличном ходу. Команда намерена сохранить место в лидирующей группе.

При этом «Борнмут» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда не может одолеть «вилланов» уже 3 года. Зато Антуан Семеньо настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вишни» способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Вишни» в среднем забивают чаще одного мяча за матч

«Вилланы» в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Борнмут» уже 3 года не обыгрывает «вилланов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Вилланы» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «вишням».

2.16 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Астон Вилла» — «Борнмут» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Астон Вилла» — «Борнмут» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10