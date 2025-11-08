прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.28

8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Леванте». Начало игры — в 18:15 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в текущем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 22 баллов за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 21:10.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в Лиге чемпионов «Юнион» со счетом 3:1.

До того команда обыграла «Севилью» (3:0) и «Бетис» (2:0) в Примере.

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Атлетико» вернулся на свой уровень уже «матрасники» смотрятся намного лучше себя в начале сезона.

Конечно, отставание от «Реала» в 8 баллов после десяти туров смотрится большим, но при определенных обстоятельствах «матрасники» могут еще навязать бой за чемпионство.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» в текущем сезоне занимает 16-е место в таблице Примеры, набрав 9 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:20.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Примере «Сельте» — 1:2.

До того команда обыграла «Ориуэлу» (4:3) и сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1) в Примере.

Не сыграют: травмированы — Иван Ромеро, Пабло Мартинес; дисквалифицирован — Венседор

Состояние команды: «Леванте» только вернулся в Примеру и ожидаемо ведет борьбу за выживание.

Валенсийцы, конечно, вряд ли смогут преподнести сенсацию по итогам сезона и прыгнуть выше головы, но остаться в Примере команда способна.

Статистика для ставок

«Леванте» не побеждал в трех последних встреч

«Атлетико» не проигрывает на протяжении десяти последних встреч в Примере

Последняя встреча между командами завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:0 в 2023-м году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.60, а победа «Леванте» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 2.54.

Прогноз: «Атлетико» выглядит безусловным фаворитом встречи и команда вполне способна забить более двух мячей

1.90 Тотал «Атлетико» больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атлетико» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал «Атлетико» больше 2,5 за 1.90.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором в одном из таймов команды голов не забьют

2.53 Голов в обоих таймах — Нет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч «Атлетико» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 1530₽, общая выплата — 2530₽

Ставка: Голов в обоих таймах — Нет за 2.53