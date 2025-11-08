прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.25

8 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» сражаются за прямой выход в стыки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула на 10 очков отстает от топ-4. А вот отличилась команда 25 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» переиграли «Ротор» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Факелу» (3:2). А вот поединок с «Уралом» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Канониры» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Арсенал» Тула успешно противостоит «Чайке». В трёх очных поединках команда добыла одну викторию при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» намерены подтянуться к квартету лидеров.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы отчаянно сражаются за выживание. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Чайка» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 14 забитыми мячами в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили КАМАЗу (0:2).

До того команда в драматичном поединке уступила «Торпедо» (2:3). А вот чуть ранее она минимально уступила «Уралу».

При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Песчанокопцы имеют крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч.

При этом «Чайка» уступила в 4 своих последних поединках. Команда Дмитрия Комбарова бьётся, но опыта явно не хватает.

А вот в двух последних очных поединках с туляками команда не сумела отличиться ни разу. Да и в нынешней диспозиции пионеротряд Комбарова будет рад любым очковым приобретениям.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы способны отыскать прорехи в ненадежной обороне «канониров».

Статистика для ставок

Песчанокопцы уступили в 4 своих последних матчах

«Чайка» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Канониры» победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.

Прогноз: «Арсенал» Тула намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как песчанокопцы пропускают чересчур часто.

2.25 Фора «Арсенала» Тула -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Арсенал» Тула — «Чайка» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Арсенал» Тула — «Чайка» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05