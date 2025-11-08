8 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Чайка». Начало игры — в 15:00 мск.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» сражаются за прямой выход в стыки. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» Тула на 10 очков отстает от топ-4. А вот отличилась команда 25 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» переиграли «Ротор» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Факелу» (3:2). А вот поединок с «Уралом» завершился обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Арсенал» Тула успешно противостоит «Чайке». В трёх очных поединках команда добыла одну викторию при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» намерены подтянуться к квартету лидеров.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы отчаянно сражаются за выживание. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.
Причем «Чайка» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 14 забитыми мячами в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили КАМАЗу (0:2).
До того команда в драматичном поединке уступила «Торпедо» (2:3). А вот чуть ранее она минимально уступила «Уралу».
При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы имеют крайне ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч.
При этом «Чайка» уступила в 4 своих последних поединках. Команда Дмитрия Комбарова бьётся, но опыта явно не хватает.
А вот в двух последних очных поединках с туляками команда не сумела отличиться ни разу. Да и в нынешней диспозиции пионеротряд Комбарова будет рад любым очковым приобретениям.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы способны отыскать прорехи в ненадежной обороне «канониров».
Статистика для ставок
- Песчанокопцы уступили в 4 своих последних матчах
- «Чайка» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Канониры» победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.
Прогноз: «Арсенал» Тула намерен продлить свой победный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева потенциально способны поднатореть в плане реализации, тогда как песчанокопцы пропускают чересчур часто.
Ставка: Фора «Арсенала» Тула -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05