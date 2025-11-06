«Быки» не будут церемониться с голландцами

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 20:45 мск.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» стартовали крайне слабо. Команда находится на 34 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ред Булл Зальцбург» не набрал ни одного балла в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» переиграли «Рид» (4:1).

До того команда в овертайме одолела «Тироль» (3:0). Да и поединок с «Аустрией» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ред Булл Зальцбург» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Ред Булл Зальцбург» в трех своих последних матчах забивал не менее 3 мячей. Да и потенциал для борьбы за попадание в топ-24 у команды имеется.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» намерены поправить свое турнирное положение.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Орлы» в Лиге Европы выглядят достаточно выгодно. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Гоу Эхед Иглс» в 3 стартовых матчах набрал 6 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Бреде» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Эксельсиору» (2:0). А вот чуть ранее она с натугой одолела «Астон Виллу» (2:1).

При этом «Гоу Эхед Иглс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» способны дать бой кому угодно. Команда до последнего поражения победила 2 раза кряду.

При этом «Гоу Эхед Иглс» явно поборется за попадание в топ-8. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

«Орлы» в Лиге Европы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Зато Милан Смит настрелял уже 2 мяча в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Орлы» явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» победили в 3 последних поединках

«Орлы» в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Быки» в Лиге Европы в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Зальцбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 4.14, а победа оппонента — в скромные 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.43.

Прогноз: «Ред Булл Зальцбург» намерен поправить своё турнирное положение, и наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно прибавят в плане реализации.

Ставка: Победа «Ред Булл Зальцбурга» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40