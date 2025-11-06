Австрийский «Рапид» дома сыграет против румынского клуба «Университатя Крайова» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Рапид»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Рапид» занимает 35 место, в стартовых турах еврокубка футболисты из Вены потерпели два поражения.
Последние матчи: «Рапид» в стартовой игре Лиги конференций с крупным счетом проиграл польскому «Леху» (1:4), затем последовало очередное фиаско в матче против «Фиорентины» (0:3).
Не сыграют: У австрийского клуба в лазарете пять футболистов, травмированы Ной Бишоф, Тобиас Боркейт, Питтер Даль, Амин Гроллер, Жана Марселен.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: На внутренней арене у «Рапида» все складывается неплохо, венский клуб в чемпионате занимает 2 место и отстает от лидера «Зальцбурга» всего на один пункт. К тому же австрийский коллектив одержал три победы подряд, переиграв «Штурм» (2:1), «Санкт-Пёльтен» (1:0) и «Рид» (2:0).
«Университатя Крайова»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Университатя Крайова» улучшила положение, поднявшись с 31 на 29 место. В активе румынской команды 1 набранное очко.
Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций румынский клуб потерепел фиаско, проиграв на выезде польскому коллективу «Ракув» (0:2), но затем «Университатя Крайова» набрала очки во втором туре, обменявшись голами с армянским «Ноа» (1:1).
Не сыграют: Предстоящую игру против «Рапида» из-за травмы пропустит Михня Радулеску.
Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав две победы и сыграв вничью три раза.
Статистика для ставок
- «Рапид» в Лиге конференций занимает предпоследнее 35 место
- «Университатя Крайова» в Лиге конференций занимает 29 место
- «Рапид» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа «Университатя Крайова» — в 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
Прогноз: В среднем за матч «Университатя Крайова» и «Рапид» забивают по голу, а это значит, что не стоит ожидать результативного футбола со стороны австрийцев и румынов.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Есть большая вероятность, что команды сыграют по низам, не исключаем вероятности одного гола, который и решит исход поединка.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.90.