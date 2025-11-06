Сможет ли «Рапид» зацепиться за очки?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

Австрийский «Рапид» дома сыграет против румынского клуба «Университатя Крайова» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Рапид»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Рапид» занимает 35 место, в стартовых турах еврокубка футболисты из Вены потерпели два поражения.

Последние матчи: «Рапид» в стартовой игре Лиги конференций с крупным счетом проиграл польскому «Леху» (1:4), затем последовало очередное фиаско в матче против «Фиорентины» (0:3).

Не сыграют: У австрийского клуба в лазарете пять футболистов, травмированы Ной Бишоф, Тобиас Боркейт, Питтер Даль, Амин Гроллер, Жана Марселен.

Состояние команды: На внутренней арене у «Рапида» все складывается неплохо, венский клуб в чемпионате занимает 2 место и отстает от лидера «Зальцбурга» всего на один пункт. К тому же австрийский коллектив одержал три победы подряд, переиграв «Штурм» (2:1), «Санкт-Пёльтен» (1:0) и «Рид» (2:0).

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Университатя Крайова» улучшила положение, поднявшись с 31 на 29 место. В активе румынской команды 1 набранное очко.

Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций румынский клуб потерепел фиаско, проиграв на выезде польскому коллективу «Ракув» (0:2), но затем «Университатя Крайова» набрала очки во втором туре, обменявшись голами с армянским «Ноа» (1:1).

Не сыграют: Предстоящую игру против «Рапида» из-за травмы пропустит Михня Радулеску.

Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав две победы и сыграв вничью три раза.

Статистика для ставок

«Рапид» в Лиге конференций занимает предпоследнее 35 место

«Университатя Крайова» в Лиге конференций занимает 29 место

«Рапид» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа «Университатя Крайова» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: В среднем за матч «Университатя Крайова» и «Рапид» забивают по голу, а это значит, что не стоит ожидать результативного футбола со стороны австрийцев и румынов.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Есть большая вероятность, что команды сыграют по низам, не исключаем вероятности одного гола, который и решит исход поединка.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.90.