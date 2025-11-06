«Рома» без проблем выиграет в Глазго?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.83

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Рома». Начало игры — в 23:00 мск.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Джерс» стартовали ужасно в Лиге Европы, не набрав ни одного балла за три встречи, занимая последнее, 36-е место при разнице мячей 1:6.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в полуфинале Кубка шотландской лиги своим вечным соперникам из «Селтика» — 1:3.

До того «джерс» обыграли «Хиберниан» (1:0) и «Килмарнок» (3:1) в Премьершипе.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджерс» выдал один из худших стартов после возвращения в элиту шотландского футбола, из-за чего команда сменила главного тренера — вместо Рассела Мартина команду возглавил Даниэль Роль.

Немного положение команды во внутреннем чемпионате поправляется, да и поражение «Селтика» в Кубке лиги был по истечению основного времени.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» в Лиге Европы выглядят бледновато, набрав только 3 очка за три тура при разнице мячей 3:4, занимая текущее 24-е место в общей таблице турнира.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, римляне проиграли в гостях «Милану» со счетом 0:1.

До того «волки» обыграли «Сассуоло» (1:0) и «Парму» (2:1) в Серии А.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Римляне под руководством Гасперини зачастую выигрывают, но пока команда не без проблем привыкает к требованиям главного тренера.

«Рома» неплохо выступает в Серии А, но вот в Лиге Европы испытывает определенные трудности.

Статистика для ставок

«Рома» пропускает в 4 из 5 последних встреч

«Рейнджерс» не выигрывал в матчах еврокубков с 8 августа

«Рейнджерс» забил в трех последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.88.

Прогноз: Обе команды будут пытаться побеждать, в котором обе команды забьют

1.83 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Рейнджерс» — «Рома» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Рома» одержит уверенную победу над хозяевами

2.89 Победа «Ромы» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч «Рейнджерс» — «Рома» принесёт прибыль 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Победа «Ромы» с форой -1,5 за 2.89