6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Рома». Начало игры — в 23:00 мск.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: «Джерс» стартовали ужасно в Лиге Европы, не набрав ни одного балла за три встречи, занимая последнее, 36-е место при разнице мячей 1:6.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в полуфинале Кубка шотландской лиги своим вечным соперникам из «Селтика» — 1:3.
До того «джерс» обыграли «Хиберниан» (1:0) и «Килмарнок» (3:1) в Премьершипе.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Рейнджерс» выдал один из худших стартов после возвращения в элиту шотландского футбола, из-за чего команда сменила главного тренера — вместо Рассела Мартина команду возглавил Даниэль Роль.
Немного положение команды во внутреннем чемпионате поправляется, да и поражение «Селтика» в Кубке лиги был по истечению основного времени.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» в Лиге Европы выглядят бледновато, набрав только 3 очка за три тура при разнице мячей 3:4, занимая текущее 24-е место в общей таблице турнира.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, римляне проиграли в гостях «Милану» со счетом 0:1.
До того «волки» обыграли «Сассуоло» (1:0) и «Парму» (2:1) в Серии А.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Римляне под руководством Гасперини зачастую выигрывают, но пока команда не без проблем привыкает к требованиям главного тренера.
«Рома» неплохо выступает в Серии А, но вот в Лиге Европы испытывает определенные трудности.
Статистика для ставок
- «Рома» пропускает в 4 из 5 последних встреч
- «Рейнджерс» не выигрывал в матчах еврокубков с 8 августа
- «Рейнджерс» забил в трех последних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.88.
Прогноз: Обе команды будут пытаться побеждать, в котором обе команды забьют
Ставка: Обе забьют — Да за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Рома» одержит уверенную победу над хозяевами
Ставка: Победа «Ромы» с форой -1,5 за 2.89