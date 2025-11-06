«Целе» из Словении сыграет против польской «Легии» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.
«Целе»
Турнирная таблица: «Целе» входит в лидирующу группу Лиги конференций, набрав 6 очков, в двух матчах еврокубка словенский коллектив забил 5 голов и пропустил 1 мяч.
Последние матчи: Словенский клуб набрал 6 очков в двух матчах Лиги конференций. «Целе» оказался сильнее греческого АЕКа (3:1) и ирландского коллектива «Шемрок Роверс» (2:0).
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В 15 матчах «Целе» одержал 12 победы, в двух встречах сыграл вничью и лишь в одном поединке потерпел фиаско.
«Легия»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Легия» набрала 3 очка и занимает 18 место в турнирной таблице.
Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Легия» уступила с минимальным счётом турецкому «Самсунспору» (0:1), но затем подправила турнирное положение, выиграв у «Шахтера» (2:1).
Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные Жан-Пьер Нсаме и Энрике Аррейол.
Состояние команды: «Легия» в матчах чемпионата Польши, Лиги конференций одержала одну победу, сыграла две игры вничью и потерпела два поражения — результат последних пяти встреч польского коллектива.
Статистика для ставок
- «Целе» занимает 3 место в Лиге конференций
- «Легия» занимает 18 место в Лиге конференций
- «Целе» и «Легия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа «Легия» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов «Легии» и «Целе» можно ожидать.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.08.
Прогноз: Также можно сыграть на индивидуальном тотале «Целе» в предстоящей игре, так как словенский клуб забиват практически в каждом матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Целе» больше 1.5 с коэффициентом 2.05.