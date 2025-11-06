прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.08

«Целе» из Словении сыграет против польской «Легии» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Целе»

Турнирная таблица: «Целе» входит в лидирующу группу Лиги конференций, набрав 6 очков, в двух матчах еврокубка словенский коллектив забил 5 голов и пропустил 1 мяч.

Последние матчи: Словенский клуб набрал 6 очков в двух матчах Лиги конференций. «Целе» оказался сильнее греческого АЕКа (3:1) и ирландского коллектива «Шемрок Роверс» (2:0).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В 15 матчах «Целе» одержал 12 победы, в двух встречах сыграл вничью и лишь в одном поединке потерпел фиаско.

«Легия»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Легия» набрала 3 очка и занимает 18 место в турнирной таблице.

Последние матчи: В стартовом туре Лиги конференций «Легия» уступила с минимальным счётом турецкому «Самсунспору» (0:1), но затем подправила турнирное положение, выиграв у «Шахтера» (2:1).

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные Жан-Пьер Нсаме и Энрике Аррейол.

Состояние команды: «Легия» в матчах чемпионата Польши, Лиги конференций одержала одну победу, сыграла две игры вничью и потерпела два поражения — результат последних пяти встреч польского коллектива.

Статистика для ставок

«Целе» занимает 3 место в Лиге конференций

«Легия» занимает 18 место в Лиге конференций

«Целе» и «Легия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.65, а победа «Легия» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Оба клуба играют достаточно результативно, как минимум по голу от футболистов «Легии» и «Целе» можно ожидать.

2.08 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Целе» — «Легия» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Также можно сыграть на индивидуальном тотале «Целе» в предстоящей игре, так как словенский клуб забиват практически в каждом матче.

2.05 Индивидуальный тотал «Целе» больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Целе» — «Легия» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Целе» больше 1.5 с коэффициентом 2.05.