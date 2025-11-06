прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.35

Киевское «Динамо» дома сыграет против боснийского «Зриньски» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций киевское «Динамо» занимает 34 место, потерпев два поражения на старте и не набрав ни одного очка.

Последние матчи: Украинский клуб в еврокубках пока играет со знаком минус, уступив сначала британскому «Кристал Пэласу» (0:2), а затем проигра турецкому «Самсунспору» (0:3).

Не сыграют: Под вопросом участие травмированного защитника Кристиана Биловара.

Состояние команды: С обороной у киевлян не клеится, только в последних пяти матчах чемпионата и Кубка Украины, а также Лиги конференций «Динамо» пропустило 12 голов.

«Зриньски»

Турнирная таблица: «Зриньски» расположился на 13-й строчке основного этапа Лиги конференций, у боснийского коллектива в активе 3 очка. Команда из Мостара одержала одну победу и потерпела одно поражение.

Последние матчи: В Лиге конференций боснийский «Зриньски» разгромил «Линкольн» из Гибралтара (5:0), но затем с минимальным счетом уступил немецкому «Майнцу» (0:1).

Не сыграют: В предстоящем матче из-за красной карточки не сыграет Игорь Савич.

Состояние команды: Победная серия боснийского клуба составляет три матча: на внутренней арене «Зриньски» выиграл у «Широки Бриег» (2:1), «Пале» (2:0) и «Бораца» (2:1).

Статистика для ставок

«Динамо» Киев проиграл в двух матчах Лиги конференций

Победная серия «Зриньски» состоит их трех матчей

«Динамо» Киев и «Зриньски» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа «Зриньски» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Киевское «Динамо» не может забить в двух матчах Лиги конференций, так что у «Зриньски» есть шикарная возможность отстоять собственные ворота на 0 и зацепиться за очки в туре.

2.35 «Зриньски» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Динамо» Киев — «Зриньски» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Зриньски» не проиграет с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В среднем в играх с участием «Зриньски» и «Динамо» Киев забивается около двух мячей.

1.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Динамо» Киев — «Зриньски» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.