прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.23

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Генк». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Брага» набрала 9 очков в трёх стартовых турах турнира. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» были биты «Порту» (1:2).

До того команда учинила разгром «Санта-Кларе» (5:0). Да и поединок с «Каса Пией» завершился успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Брага» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оружейники» нынче выглядят выгодно. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.

Причем «Брага» еще не пропустила ни одного мяча в Лиге Европы. Да и лидер команды Рикарду Орта привычно эффективен.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Оружейники» намерены закрепиться в первой восьмерке.

«Генк»

Турнирное положение: «Шахтёры» в Лиге Европы выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Генк» в 3 стартовых матчах набрал 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться лишь одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шахтёры» переиграли «Вестерло» (1:0).

До того команда нанесла поражение РВДМ (3:0). А вот чуть ранее она не сумела переиграть РААЛ Ла-Лувьер (1:1).

При этом «Генк» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шахтёры» постепенно прибавляют. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Генк» не пропускал в двух своих последних поединках. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

«Шахтёры» в Лиге Европы в среднем пропускают реже гола за матч. Зато команда не проигрывает уже 6 матчей подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шахтёры» вполне способны преуспеть в контригре.

«Оружейники» до последней коллизии победили 4 раза кряду

«Шахтёры» победили в 2 своих последних матчах

«Брага» в Лиге Европы еще не пропустила ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 4.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.16.

Прогноз: «Брага» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут поединка.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и опытный Орта скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.81