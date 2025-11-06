«Астон Вилла» разгромит «Маккаби» при своих фанатах?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.83

6 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 23:00 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» стартовали неплохо в Лиге Европы, набрав 6 очков за три тура и занимая 10-е место в общей таблице с разницей мячей 4:2.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в АПЛ «Ливерпулю» — 0:2.

До того «Вилла» обыграла «Ман Сити» (1:0) в АПЛ и проиграла «Гоу Эхед Иглз» (1:2) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилла» пока смотрится крайне нестабильно на старте сезона, что выливается в место в середине таблицы АПЛ.

Также команда проиграла в двух из последних трех играх, включая последний матч в Лиге Европы.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» в Лиге Европы выглядят бледно, набрав только 1 балл за три тура при разнице мячей 1:6, занимая текущее 32-е место в общей таблице турнира.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Маккаби» из Бней-Рейне со счетом 2:0 во внутреннем чемпионате.

До того «Маккаби» обыграл «Ирони» (3:1) в израильской Суперлиге и «Мидтъюлланну» (0:3) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Если во внутреннем чемпионате у израильской команды нет особых проблем и отстает от лидирующего «Хапоэля» из Беэр-Шевы на 1 балл, то в еврокубках у «Маккаби» есть трудности.

Команда свои домашние матчи в еврокубках проводит на нейтральном поле из-за политической ситуации, что также может сказываться на игре в континентальных матчах.

Статистика для ставок

«Маккаби» не выигрывает четыре последних матча в еврокубках

«Астон Вилла» выиграла четыре последние игры дома

До поражения «Ливерпулю» команда Уная Эмери забивала в 9 последних матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: «Астон Вилла» — явный фаворит встречи и вряд ли стоит ожидать какого-то серьезного сопротивления бирмингемцам от своих соперников

Ставка: Тотал «Астон Виллы» больше 2.5 за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Вилла» одержит разгромную победу над гостями

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой -2,5 за 2.60