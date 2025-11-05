прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.96.

5 ноября в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Поединок начнется в 18:15 по мск.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Махачкалинский клуб завершил групповой этап Кубка России на втором месте в квартете C, набрав 13 очков.

«Динамо» смогло одержать три победы, два матча свело вничью и один раз проиграло при девяти пропущенных и семи забитых мячей.

Последние матчи: в последнем поединке махачкалинский клуб смог обыграть в чемпионате «Крылья Советов» со счетом 2:0.

До этого «Динамо» поделило очки с «Ростовом» в чемпионате (1:1) и проиграла московскому «Спартаку» в Кубке России со счетом 1:3.

В последних пяти поединках клуб одержал одну победу, сыграл один раз вничью и три поражения при четырех забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» перед победой над «Крыльями» имели серию из семи матчей без побед с разницей мячей — 4:10.

ЦСКА

Турнирное положение: армейцы завершили групповой этап в статусе лидера квартета D, набрав 13 очков.

В активе клуба три победы и три ничьи при девяти забитых и пяти пропущенных мячах.

Последние матчи: ЦСКА в последнем матче обыграл «Пари НН» в чемпионате со счетом 2:0.

До этого команда минимально обыграла «Крылья Советов» (1:0) и смогла одолеть «Акрон» в Кубке России со счетом 3:2.

В последних пяти матчах армейцы одержали четыре победы и потерпели одно поражение при разнице мячей — 11:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА со старта сезона имеют всего два поражения и ни одного в Кубке России. К матчу армейцы подходят в качестве фаворита.

Статистика для ставок

ЦСКА не знает поражений в Кубке России

«Динамо» выиграло последний матч

ЦСКА пропускает меньше мяча в пяти крайних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.96, победа «Динамо» Мх — 4.30, ничья — за 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.56 соответственно.

Прогноз: Ожидаем победу ЦСКА в этом матче. Это основная ставка.

Ставка: Победа ЦСКА в матче за 1.96.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.10.