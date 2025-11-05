5 ноября в 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Поединок начнется в 18:15 по мск.
«Динамо» Мх
Турнирное положение: Махачкалинский клуб завершил групповой этап Кубка России на втором месте в квартете C, набрав 13 очков.
«Динамо» смогло одержать три победы, два матча свело вничью и один раз проиграло при девяти пропущенных и семи забитых мячей.
Последние матчи: в последнем поединке махачкалинский клуб смог обыграть в чемпионате «Крылья Советов» со счетом 2:0.
До этого «Динамо» поделило очки с «Ростовом» в чемпионате (1:1) и проиграла московскому «Спартаку» в Кубке России со счетом 1:3.
В последних пяти поединках клуб одержал одну победу, сыграл один раз вничью и три поражения при четырех забитых и восьми пропущенных мячах.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Динамо» перед победой над «Крыльями» имели серию из семи матчей без побед с разницей мячей — 4:10.
ЦСКА
Турнирное положение: армейцы завершили групповой этап в статусе лидера квартета D, набрав 13 очков.
В активе клуба три победы и три ничьи при девяти забитых и пяти пропущенных мячах.
Последние матчи: ЦСКА в последнем матче обыграл «Пари НН» в чемпионате со счетом 2:0.
До этого команда минимально обыграла «Крылья Советов» (1:0) и смогла одолеть «Акрон» в Кубке России со счетом 3:2.
В последних пяти матчах армейцы одержали четыре победы и потерпели одно поражение при разнице мячей — 11:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ЦСКА со старта сезона имеют всего два поражения и ни одного в Кубке России. К матчу армейцы подходят в качестве фаворита.
Статистика для ставок
- ЦСКА не знает поражений в Кубке России
- «Динамо» выиграло последний матч
- ЦСКА пропускает меньше мяча в пяти крайних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.96, победа «Динамо» Мх — 4.30, ничья — за 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.56 соответственно.
Прогноз: Ожидаем победу ЦСКА в этом матче. Это основная ставка.
Ставка: Победа ЦСКА в матче за 1.96.
Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить в матче.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.10.