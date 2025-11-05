прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.49

5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» в таблице общего этапа Лиги чемпионов занимает предпоследнее, 35-е место. «Орлы» проиграли все три матча, не набрав ни одного очка.

Последние матчи: С 25 октября «Бенфика» все время побеждает. У команды Жозе Моуринью трехматчевая выигрышная серия.

Ранее «Бенфика» смогла одолеть «Ароку», «Тонделу» и «Гимарайнш». Стоит отметить высокую результативность «орлов» в этих встречах. Команда забила 11 голов и не пропустила ни одного мяча.

Состояние команды: Начало группового этапа Лиги чемпионов стало для «Бенфики» настоящим испытанием. Три поражения подряд — редкость даже для клуба с богатой историей, хотя нечто подобное уже происходило в 2017 и 2023 годах.

Жозе Моуринью предпочитает стабильность в составе. Единственная позиция, где он всё ещё экспериментирует, — левый фланг атаки. За десять матчей на этом участке поля выходили шесть разных игроков, однако в ближайшей встрече с «Байером» ожидается появление Андреаса Шельдерупа. Его игра против «Витории» заметно оживила атаку «Бенфики».

На внутренней арене «Бенфика» наконец обрела уверенность. В четырёх последних матчах португальцы одержали четыре победы с общим счётом 13:0.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в таблице общего этапа ЛЧ находится на 30-й строчке. В активе команды 2 набранных балла.

«Байер» в Лиге чемпионов-2025/26 еще ни разу не победил. «Фармацевты» дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Последние матчи: «Байер» начал ноябрь с поражения. Мюнхенский клуб в гостях уступил «Баварии» со счетом 0:3.

В прошедшем месяце «Байер» провел шесть матчей и потерпел одно поражение. 21 октября «фармацевты» провалили поединок с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, уступив со счетом 2:7.

Состояние команды: На прошлых выходных завершилась впечатляющая 37-матчевая серия «Байера» без поражений на выезде в Бундеслиге. Команда без шансов уступила «Баварии» 0:3, причём мюнхенцы играли не основным составом.

Кадровая ситуация в защите относительно стабильна — из потерь только молодой Аксель Тапе, а Джарелл Куанса уже вернулся в строй. Но в полузащите всё гораздо сложнее: Эсекиэль Паласиос и Эсекиэль Фернандес выбыли из строя надолго, а Роберт Андрих пропустит матч из-за дисквалификации после встречи с «ПСЖ». На флангах и в атакующей трети также не хватает игроков: вне заявки Лукас Васкес, Натан Телла и Малик Тилман, а Йонас Хофманн, способный подменить их, не заявлен на Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

С 25 октября «Бенфика» одержала три победы кряду

«Байер» в Лиге чемпионов-2025/26 еще ни разу не выиграл

«Бенфика» не набрала ни одного очка, уступив во всех трех матчах ЛЧ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.99. Ничья — в 3.97, победа «Байера» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.25.

Прогноз: «Байер» потерпел всего два поражения в двенадцати последних официальных играх. Гостям по силам добиться положительного результата.

1.80 «Байер» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Бенфика» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Байер» не проиграет за 1.80.

Прогноз: У «Бенфики» практически нет проблем с составом. Хозяева постараются активнее начать встречу и выиграть первый тайм.

2.49 Победа «Бенфики» в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Бенфика» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: победа «Бенфики» в первом тайме за 2.49