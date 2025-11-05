Кто из тренеров быстрее выведет свой клуб из кризиса, обе команды находятся внизу турнирной таблицы ЛЧ

Обе команды уже пережили смену тренеров, Ка́спер Ю́льманн занял пост немецкой команды, а Жозе Моуриньо бросил себе ещё один вызов теперь в родном португальском чемпионате. В среду, 5 ноября, состоится матч ЛЧ, в котором «Бенфика» примет «Байер». Начало игры — в 23:00мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

29' Арраужу рискнул пробежав всё поле после отбора мяча, Лукебакио продлил атаку передачей на защитника, а в штрафной слегка запутался в ногах центральный защитник после спринта и даже до удара не довёл дело.

27' Лежит на газоне Баррейра, оттолкнул его рукой Тапсоба, судья не отреагировал на эпизод и в принципе стоит с ним согласиться, момент больше на симуляцию смахивает.

25' А вот и Судаков получает мяч, находит в центре штрафной партнёра, скидка в касание на Баррейру, пробил игрок в блок, а Люкебакио вторым темпом находит себя в позиции для удара и в касание по летящему мячу приложился, но точно в руки вратаря пришёлся удар.

23' «Байер» будто бы ждёт действий от «орлов», чтобы провести быструю атаку на скоростях, «орлы» плотно играют в обороне, в редких попытках выдвигаются вперёд, с фланга на фланг перемещают мяч и мощных скоростей мы не наблюдаем.

21' Лукебакио опять отрывается от опеки, получил мяч на фланге после длинной передачи, не стал бежать в центр, решил выждать своих партнёров и зряче отдал передачу, но не точно. В прыжке забрал передачу вратарь гостей.

19' Оттаменди не жалеет себя и будущих звёзд сборной Аргентины. Эчеввери получил по ногам жёстко сзади и подача со штрафного не получилась, Трубин спокойно забрал мяч в руки.

17' Столкновение перед штрафной «Байера», Павлидис сбивает Баде, казалось в мяч сыграл игрок, но слегка по ноге попал.

17' Опасный момент теперь с фланга Судакова, много перемещается Георгий, типичная для него манера, сыграл в стенку с Далем, получил в штрафной передачу и пробил выше ворот, может быть хотел сделать передачу на дальнюю, но мы этого уже не поймём.

15' Первые пятнадцать минут прошли в спокойном режиме, команды будто не знают, что находятся в шаге от вылета из турнира занимая места внизу таблицы.

12' Риос теперь наносит удар перед штрафной, долгий розыгрыш вынудил пробить с фланга перед штрафной, но спокойно забирает мяч Флеккен.

11' Паку мощно на фланге разогнался игрок «Байера», казалось пробьё, но сместился в центр и отняли у него мяч, тут же Риос длинную передачу через всё поле на Лукебакио, убежал нападающий, пробил черпаком и попал в крестовину. Момент был шикарный, немного не повезло нападающим.

08' Прессинг «Байера» более резкий, зажимают в тески за счёт быстрых смещений игроков к противнику с мячом, и успешно отбирает мяч в одном из эпизодов на фланге Куанса.

06' Пока что раскачиваются команды, персонально играют в защите игроки «Бенфики», высоко прессингуют, но до конца не идут, ждут когда ошибётся игрок под прессингом.

04' Из под Оттаменди нанесли первый удар в матче игроки «Байера», удар пришёлся мимо ворот из штрафной, но слишком плотно играли защитники в своей штрафной, не оставив шансов для нападающих поднять головы.

02' Араужу сыграл не расторопно в чежой штрафной, получил в область головы Баде. Казалось поле покинет, но встал и продолжил матч.

02' Даль зарабатывает штрафной на фланге, на учужой половине поля. Судаков у мяча будут подавать.

01' Много травмированных игрков у «Байера», а главный разрушитель Андрих отсутствует из-за красной карточки в прошлом матче ЛЧ.

01' Поехали! Начинаем финальный матч этого тура, один из последних. С центра поля начинают гости.

До матча

22:57 Матч пройдёт на стдион «Эштадио Да Луш», вместимость арены — 68 100 зрителей. Жозе Моуриньо высказался касательно матча: «Этот матч очень важен. Если мы выиграем, то будем бороться за выход в плей-офф. Если проиграем, нам будет немного сложнее. Мы должны играть с желанием, но без страха. »

22:55 Матч обслужит судейская бригада из Италии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи:



Стартовые составы

Рефери — Симоне Соцца; Ассистенты рефери -Филиппо Мели,Алессио Берти; Четвертый рефери — Давиде Масса; Сульи ВАР — Алеандро ди Паоло, Марко Ди Белло

«Бенфика»: Трубин — Эурснес, Араужу, Отаменди, Даль — Риос, Барренечеа — Лукебакио, Судаков, Баррейро — Павлидис

«Байер»: Флеккен — Куанса, Баде, Тапсоба — Артур, Эчеверри, Гарсия, Гримальдо — Маза, Поку — Кофане

«Бенфика»

Моуриньо возглавил «Орлов» в не лучшем положении в ЛЧ, команда идёт на предпоследней строчке, хуже только «Аякс». Ещё три года назад, такое положение в табоице считалось бы невозможным. Какие ещё сюрпризы нам подарит этот сезон ЛЧ. Моуриньо возглавил клуб после поражения «Карабаха» в матче ЛЧ.

Команда очень много забивает в португальском чемпионате после прихода Жозе Моуриньо — 14 мячей забили игроки. В матче с бывшей командой Жозе «Порту», клубы сыграли вничью, а для «особенного» это была крайне важная проверка перед матчами ЛЧ.

«Байер»

Леверкузенцы взяли верх в пяти из семи туров Бундеслиги после того, как их возглавил Каспер Юльманн. Лишь в двух встречах упустили очки, но это не прискорбно — ничья с «Боруссией» и поражение от лучшей команды Бундеслиги на данный момент.

«Байер» проводит шикарно свои матчи в наиональном чемпионате, а в ЛЧ всё идёт не так как планировали недавние чемпионы Бундеслиги. В гостях у «Копенгагена» команда с огромным трудом добилась ничьей (2:2), а с ПСВ подвела реализация (1:1). «Байер» проиграл разгромно ПСЖ пропустив 7 мячей.

