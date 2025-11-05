прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.20

5 ноября в 4-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Гоа». Начало игры — в 21:15 мск.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Саудиты стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Аль-Наср» набрал 9 очков в трёх стартовых турах. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» одолел «Аль-Фейху» (2:1).

До того команда была бита «Аль-Иттихаду» (1:2). А вот поединок с «Аль-Хаземом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Саудиты нынче прибавляют от матча к матчу. Команда способна побороться за победу в турнире.

Причем «Аль-Наср» пропустил всего один мяч на турнире. Да и Криштиану Роналду отличился 8 забитыми мячами в чемпионате Саудовской Аравии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роналду и компания не должны иметь проблем с индийцами.

«Гоа»

Турнирное положение: Индийцы в Кубке АФК выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Гоа» в 3 стартовых матчах не набрал ни одного очка. При этом команда сумела отличиться всего одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гоа» уступил «Норт-Ист Юнайтед» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Интеру Каши» (3:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Джамшедпур» (2:0).

При этом «Гоа» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Индийцы нынче крайне нестабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Гоа» явно способен потрепать нервы грандам. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Индийцы в Кубке АФК в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и тягаться с командой Роналду им пока не по силам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Индийцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Саудиты в среднем забивают 3 гола за матч

Индийцы забили всего 1 мяч в 3 поединках турнира

«Аль-Наср» в Кубке АФК пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 12.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.14.

Прогноз: «Аль-Наср» в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и опытнейший Роналду явно скажет своё веское слово.

2.20 Фора «Аль-Насра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Аль-Наср» — «Гоа» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

2.83 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Аль-Наср» — «Гоа» позволит вывести на карту выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.83