5 ноября в 4-м туре основного этапа Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Гоа». Начало игры — в 21:15 мск.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: Саудиты стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Аль-Наср» набрал 9 очков в трёх стартовых турах. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» одолел «Аль-Фейху» (2:1).
До того команда была бита «Аль-Иттихаду» (1:2). А вот поединок с «Аль-Хаземом» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саудиты нынче прибавляют от матча к матчу. Команда способна побороться за победу в турнире.
Причем «Аль-Наср» пропустил всего один мяч на турнире. Да и Криштиану Роналду отличился 8 забитыми мячами в чемпионате Саудовской Аравии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Роналду и компания не должны иметь проблем с индийцами.
«Гоа»
Турнирное положение: Индийцы в Кубке АФК выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Гоа» в 3 стартовых матчах не набрал ни одного очка. При этом команда сумела отличиться всего одним забитым мячом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гоа» уступил «Норт-Ист Юнайтед» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Интеру Каши» (3:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Джамшедпур» (2:0).
При этом «Гоа» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Индийцы нынче крайне нестабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.
При этом «Гоа» явно способен потрепать нервы грандам. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Индийцы в Кубке АФК в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и тягаться с командой Роналду им пока не по силам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Индийцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Саудиты в среднем забивают 3 гола за матч
- Индийцы забили всего 1 мяч в 3 поединках турнира
- «Аль-Наср» в Кубке АФК пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.90, а победа оппонента — в скромные 12.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.14.
Прогноз: «Аль-Наср» в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева явно прибавят в плане реализации, да и опытнейший Роналду явно скажет своё веское слово.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.83