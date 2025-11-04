прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.69

4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Олимпиакос» и ПСВ. Начало игры — в 23:00 мск.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Трилос» стартовали явно ниже ожиданий. Команда находится на 33 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Олимпиакос» набрал один балл в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трилос» переиграли «Арис» (2:1).

До того команда учинила разгром «Волосу» (5:0). Да и поединок с АЕКом завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Олимпиакос» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сантьяго Эссе — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Трилос» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Олимпиакос» традиционно неудачно противостоит ПСВ. Из трех очных поединков команда извлекла одну победу при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трилос» твёрдо намерены продлить свой победный сериал.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» в Лиге чемпионов выглядят посредственно. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем ПСВ в 3 стартовых матчах набрал четыре очка. При этом команда сумела отличиться лишь 8 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Крестьяне» одолели «Фортуну» Ситтард (5:2).

До того команда сумела одолеть «Фейеноорд» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла сокрушительное поражение «Наполи» (6:2).

При этом ПСВ в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 20 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рубен ван Боммель, Алассан Плеа — травмированы.

Состояние команды: «Крестьяне» активно набирают обороты. Команда победила в 5 своих последних поединках.

При этом ПСВ явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды уж слишком часто ошибается.

«Крестьяне» в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 2 гола за матч. А вот в своих последних матчах ПСВ выглядел впечатляюще.

Безусловно, номинальные гости отдадут инициативу сопернику. «Крестьяне» вполне способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

ПСВ победил в 5 последних матчах

«Трилос» победили в 3 своих последних поединках

«Крестьяне» в Лиге чемпионов пропускают в среднем 2 раза за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.17.

Прогноз: ПСВ имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка не собирается отсиживаться в тылах.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и в своих последних матчах смотрелись выгодно.

2.69 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.69 на матч «Олимпиакос» — ПСВ принесёт чистый выигрыш 1690₽, общая выплата — 2690₽

Ставка: Победа ПСВ за 2.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.35 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Олимпиакос» — ПСВ принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.35