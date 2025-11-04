4 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Наполи» и «Айнтрахт». Начало игры — в 20:45 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» после третьего тура основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка и находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны попадания в 1/8 финала.

Команда по итогам 10-ти туров итальянского первенства набрала 22 балла и находится на вершине с отрывом в один пункт от второй в таблице «Ромы», у которой еще есть игра в запасе.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура национального чемпионата неаполитанский клуб на своем поле сыграл вничью с «Комо» (0:0).

Ранее в предыдущем туре Серии А коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — де Брейне, Лукка, Лукаку и Мерет, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Наполи» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Расмус Хёйлунн и Скотт Мактоминей — лучшие бомбардиры команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет три балла и также находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны попадания в 1/8 финала.

Команда по итогам девяти туров немецкого первенства набрала 14 пунктов и занимает шестую строчку с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках девятого тура национального чемпионата франкфуртский клуб на чужой арене сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1).

Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда теперь в домашних стенах на стадии 1/16 финала в серии пенальти потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:1).

Не сыграют: травмированы — Баум, Оскар Хёйлунн и Нганкам, дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» проиграл четырежды (с учетом неосновного времени) при одной победе и двух ничьих.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Наполи» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Айнтрахта» обе команды забили при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.40, победа «Айнтрахта» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в 10-ти из 13-ти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Между тем, последний сценарий был реализован и в шести из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в 10-ти из 14-ти последних матчей «Айнтрахта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35