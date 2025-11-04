Во вторник, 4 ноября, «Наполи» примет «Айнтрахт» в рамках 4-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Позиционная атака «Айнтрахта», отодвигают готси игру от своих ворот.

16' Тщательно готовят угрозу воротам «Айнтрахта» хозяева, планомерно подбираясь с мячом к штрафной площади гостей.

14' Инициатива у «Наполи», вынуждают хозяева обороняться «Айнтрахт».

13' Элиф Элмас обыграл двоих оппонентов и ворвавшись в штрафную «Айнтрахта» пробил в дальний угол ворот, выручил гостей вратарь Цеттерер.

11' Элмас пробил из-за пределов штрафной «Айнтрахта», мяч зацепив голову Мактоминея улетел мимо ворот.

09' Позиционная атака «Наполи», пока дело до угрозы воротам гостей не дошло.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 74 Владение мячом 26 1 Фолы 1

08' Баойя простреливал в штрафную «Наполи» с левого фланга атаки «Айнтрахта», но защитники хозяев прочитали момент и мяч перехватили.

05' Хойлунд оказался в убойной позиции в штрафной площади «Айнтрахта» и пробил, вратарь гостей Цеттерер вовремя сократил дистанцию и принял удар на себя.

03' Жан-Маттео Баойя прорвался к воротам «Наполи» и пробил с правой ноги с линии штрафной площади, удар сильным не получился, спокойно поймал мяч вратарь хозяев Милинкович-Савич.

02' Положили вниз мяч футболисты «Наполи» и приступили к конструированию своей позиционной атаки.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Наполи».

До матча

20:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» Неаполе, вмещающем 60 240 зрителей.

20:25 Главным судьёй матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Гутьеррес, Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хойлунд, Элмас.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кристенсен, Кох, Теате, Браун, Коллинз, Шаиби, Гётце, Ларссон, Баойя, Буркардт.

«Наполи»

«Наполи» после третьего тура основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка и находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны попадания в 1/8 финала. Команда по итогам 10-ти туров итальянского первенства набрала 22 балла и находится на вершине с отрывом в один пункт от второй в таблице «Ромы», у которой еще есть игра в запасе. В своей прошлой игре в рамках 10-го тура национального чемпионата неаполитанский клуб на своем поле сыграл вничью с «Комо» (0:0). Ранее в предыдущем туре Серии А коллектив уже набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Лечче» с минимальным результатом 1:0.

В пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Наполи» выиграл лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей. Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля. Расмус Хёйлунн и Скотт Мактоминей — лучшие бомбардиры команды в основном этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона с двумя голами. Из-за травм не помогут команде в отчетном матче де Брейне, Лукка, Лукаку и Мерет.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет три балла и также находится в зоне плей-офф за выход в плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны попадания в 1/8 финала. Команда по итогам девяти туров немецкого первенства набрала 14 пунктов и занимает шестую строчку с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4). В своей последней игре в рамках девятого тура национального чемпионата франкфуртский клуб на чужой арене сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1). Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда теперь в домашних стенах на стадии 1/16 финала в серии пенальти потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:1).

В семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» проиграл четырежды (с учетом неосновного времени) при одной победе и двух ничьих. Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами. Из-за травм не помогут команде в отчетном матче Баум, Оскар Хёйлунн и Нганкам.

Личные встречи

За всю историю команды провели между собой 4 матча. Обе команды победили по 2 раза каждая.

