прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.83

4 ноября в 14-м туре чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:45 мск.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» на данный момент занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 17 очков.

В активе «лис» четыре победы, пять матчей вничью и четыре поражения при 15-ти забитых и 14-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лестер» проиграл дома «Блэкберну» со счетом 0:2.

До того клуб минимально уступил «Миллуоллу» в гостях (0:1) и был разбит «Халл Сити» со счетом 0:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Разница мячей на этом отрезке — 5:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: кризис «Лестера» обусловлен кризисом тренерских идей и рисунка игры в атаке. У команды всего один забитый мяч в трех последних поединках. «Лисы» рискуют провалиться в нижнюю часть таблицы.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» занимает вторую позицию в чемпионате, имея в активе 25 баллов.

От лидера команда отстает всего на три очка. По сезону клуб выиграл семь поединков, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения при 16-ти забитых и 11-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече команда уступила «Уотфорду» с разгромным счетом 0:3.

До этого «Мидлсбро» поделило очки с «Рексхэмом» (1:1) и смог добыть победу в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 1:0.

Как итог, в последних пяти матчах коллектив дважды смог забрать победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: клуб рвется к лидерству в Чемпионшипе и соперник в данном матче очень удобный для такой цели. Стоит отметить, что «Мидлсбро» имеет худший показатель по забитым мячам среди топ-4 чемпионата.

Статистика для ставок

«Мидлсбро» забил четыре мяча в пяти крайних матчах

«Лестер» имеет всего одну победу в крайних пяти поединках

Обе команды проиграли свой последний матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.73.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Лестер» — «Мидлсбро» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.83.

Прогноз: Несмотря на фаворита матча по мнению букмекеров, считаем, что в матче победу одержит «Мидлсбро».

3.30 Победа «Мидлсбро» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Лестер» — «Мидлсбро» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Победа «Мидлсбро» в матче за 3.35.