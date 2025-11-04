Три очка для монегасков?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.76

4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Молнии» стартовали явно ниже ожиданий. Команда находится на 26 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Будё-Глимт» набрал 2 очка в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молнии» уступили «Волеренге» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Бранну» (2:1). А вот поединок с «Мольде» завершился уверенной победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Будё-Глимт» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Молнии» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Будё-Глимт» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и отставание от топ-24 составляет всего один балл.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молнии» намерены разжиться заветными баллами.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски в Лиге чемпионов выглядят бледновато. Команда ныне пребывает на 27 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» в 3 стартовых матчах набрал два очка. При этом команда сумела отличиться лишь 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Монегаски уступили «Парижу» (0:1).

До того команда в перестрелке сумела одолеть «Нант» (5:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Тулузе» (1:0).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эрик Дайер, Вандерсон, Денис Закария — травмированы.

Состояние команды: Монегаски не блещут стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряжу.

При этом «Монако» явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды ошибается довольно часто.

Монегаски в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 2 гола за матч. А вот Ансу Фати в футболке монегасков явно воскресает!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Монегаски способны прибавить во всех компонентах, да и пора бы Александру Головину сказать своё веское слово.

Статистика для ставок

Обе команды до своих последних поражений победили 2 раза подряд

Монегаски в среднем забивают аккурат гол за матч

И те, и другие в Лиге чемпионов пропускают в среднем 2 раза за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.51 и 2.60.

Прогноз: «Монако» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и норвежцы не блещут надлежащей стабильностью.

2.76 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч «Будё-Глимт» — «Монако» принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: Победа «Монако» за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.49 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Будё-Глимт» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49