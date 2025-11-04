прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.23

4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» стартовали явно ниже ожиданий. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Атлетико» набрал 3 очка в трёх стартовых турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» разгромили «Севилью» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Бетису» (2:0). А вот поединок с «Арсеналом» принес форменное разочарование (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Пабло Барриос — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Матрасники» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Атлетико» не пропускал в 2 последних поединках. Да и пора бы улучшать собственную результативность Хулиану Альваресу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» намерены продлить свой победный сериал.

«Юнион»

Турнирное положение: Бельгийцы в Лиге чемпионов выглядят убогенько. Команда ныне пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в 3 стартовых матчах набрал три очка. При этом команда сумела отличиться лишь 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Юнион» одолел «Варегем» (4:1).

До того команда сумела одолеть «Тюбиц» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сент-Трёйдену» (2:0).

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бельгийцы активно набирают обороты. Команда побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз явно способен прибавить во всех компонентах. Вот только оборона команды уж слишком часто ошибается.

Бельгийцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают фактически 3 гола за матч. А вот в своих последних матчах «Юнион» выглядел грозно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бельгийцы способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Юнион» Сент-Жиллуаз победил в 3 последних матчах

«Матрасники» победили в 2 своих последних поединках

Бельгийцы в Лиге чемпионов пропускают в среднем 3 раза за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.65, а победа оппонента — в скромные 9.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.66.

Прогноз: «Атлетико» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и бельгийцы не лыком шиты.

2.23 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Атлетико» — «Юнион» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.76 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч «Атлетико» — «Юнион» позволит вывести на карту выигрыш 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.76