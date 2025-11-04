Сможет ли «Атлетико» преодолеть бельгийский барьер? Мадридский гранд встречается с набравшим ход «Юнионом» в решающем матче группового этапа.

Во вторник, 4 ноября, состоится матч 4-го тура чемпионата Лиги Чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Юнион». Начало игры — в 23:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

22' Момент у гостей! Анан Халайли создал шикарный шанс для Кевина Родригеса, но нападающий «Юнион Сент-Жиллуа» не смог реализовать момент — его выстрел прошёл мимо ворот.

20' К данной минуте матча «Атлетико» не нанёс ни одного удара в створ. Интересная ситуация складывается для мадридцев.

19' Очередная попытка «Юнион Сент-Жиллуа» разыграть мяч через всё поле закончилась неудачей. Анан Халайли проявил максимум старания, пытаясь дотянуться до мяча, но тщетно — мяч укатился за лицевую линию.

17' Продемонстрировав превосходную технику, Ньянг обыграл соперника на фланге и направил мяч в самую опасную зону. Тем не менее, Облак был начеку.

15' Зорган совершил опасный подкат, который мог привести к травме соперника. Судья тут же назначил штрафной в пользу противника.

13' Команда Диего Симеоне управляет ритмом матча, растягивая каждую атаку. Для оппонентов же каждая минута превращается в испытание на выносливость — работать без мяча в таком темпе невероятно тяжело.

11' Айт Эль Хадж совершил рывок к воротам, оставив позади нескольких соперников. Однако оборона не позволила нападающему добраться до цели — защитник совершил отбор в последний момент.

09' Роб Шуфс, не боясь последствий, выполняет рискованный подкат сбоку. Судья не видит нарушений.

07' В попытке развернуть атаку Нианган выполнил навес в штрафную площадь, рассчитывая на подключение партнёров. Но оборона соперника оказалась начеку.

05' «Юнион Сент-Жиллуа» создал опасный момент! Роб Шуфс, получив передачу, переиграл опекуна и нанёс удар. Увы, прицел подвёл футболиста — мяч пролетел рядом со штангой.

03' Сайкс ушёл от опекуна и направил мяч в самую опасную зону. Но Ле Норман нанёс мощный удар головой, мяч ушёл за боковую.

01' В сегодняшнем матче «Атлетико» примет у себя на стадионе «Юнион» в рамках 4-го тура Лиги Чемпионов. Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

22:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Эспен Эскос из Норвегии.

22:35 Команды встретятся между собой в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает в себя 70 692 болельщиков.

22:30 «Атлетико»: Облак Ян, Льоренте Маркос, Ле Норман Робен, Хименес Хосе, Ганцко Давид, Симеоне Джулиано, Коке Хорхе, Галлахер Конор, Альмада Тьяго, Гризманн Антуан, Альварес Хулиан.

22:30 «Юнион»: Схерпен Кьелл, Мак Аллистер Кевин, Бёрджесс Кристиан, Лейсен Федде, Халаили Анан, Зоргане Адем, Камиль Ван Де Перре, Расмуссен Матиас, Ньянг Уссейну, Родригес Кевин, Аль-Эйт-Хадж Ануар.

«Атлетико»

«Атлетико» подходит к предстоящему матчу в неоднозначном состоянии. В Лиге чемпионов команда пока не оправдывает ожиданий болельщиков, занимая 19-е место в турнирной таблице основного раунда. После трёх сыгранных матчей в активе мадридцев всего 3 очка, хотя команда демонстрирует неплохую атаку, забивая в среднем по 2 гола за игру.

В последних матчах «матрасники» показывают довольно противоречивые результаты. Особенно болезненным стало крупное поражение от «Арсенала» со счётом 0:4, которое, впрочем, удалось компенсировать уверенными победами над «Бетисом» (2:0) и «Севильей» (3:0). В пяти последних встречах «Атлетико» одержал три победы, забив 7 мячей и пропустив 5.

Сейчас команда находится в неплохой форме, в двух последних матчах «Атлетико» не только одержал победы, но и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Особенно важно, что команда демонстрирует организованную игру в обороне. Однако есть вопросы к результативности Хулиана Альвареса, которому пора улучшить свои показатели.

К сожалению, матч пропустят из-за травмы Пабло Барриос. Тем не менее, под руководством Диего Симеоне команда традиционно делает ставку на контроль мяча и организованные контратаки. Ожидается, что «Атлетико» будет действовать активно и постарается продлить свою победную серию, чтобы улучшить положение в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз» пока не может похвастаться успешными выступлениями в Лиге чемпионов. Бельгийский клуб занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице, набрав всего три очка за три сыгранных матча. При этом команда демонстрирует невысокую результативность, сумев забить лишь три мяча.

Однако в национальном чемпионате дела у команды обстоят значительно лучше. В последних пяти матчах чемпионата «Юнион» одержал четыре победы, забив 12 голов и пропустив 6. Особенно впечатляющими получились победы над «Тюбицем» (3:0) и «Сент-Трёйденом» (2:0), а в последнем матче команда уверенно обыграла «Варегем» со счётом 4:1.

Сейчас команда находится в хорошей форме, она не проигрывает уже три матча подряд. Тренерский штаб может рассчитывать на всех основных игроков, так как травмированных в составе нет. При этом у команды есть определённые проблемы в обороне, в Лиге чемпионов «Юнион» пропускает в среднем около трёх голов за матч.

Несмотря на не самое удачное выступление в еврокубках, команда показывает характер и способна на хорошие матчи. В предстоящей игре с «Атлетико» бельгийцы, вероятно, будут действовать от обороны, стараясь использовать контратаки. При этом у команды есть потенциал для улучшения игры во всех компонентах, что может сделать матч интересным и непредсказуемым.

Очные матчи

История противостояний между «Атлетико» и «Юнионом» пока что ограничивается только предстоящим матчем в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов. Команды никогда ранее не встречались на футбольном поле, что делает их предстоящую встречу особенно интересной для болельщиков обеих команд.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.23.