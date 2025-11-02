прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет четыре очка в активе и находится в зоне вылета (18-20-е места).

Команда занимает 19-ю позицию с отставанием в четыре балла от безопасной 17-й строчки и в один — от 18-го в таблице «Ноттингем Форест», а также с отрывом в два пункта от 20-го «Вулверхэмптона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства «Молотобойцы» на чужом поле проиграли «Лидсу» (1:2).

Перед этим в восьмом туре английского чемпионата коллектив также не набрал очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Брентфорда».

Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, Мавропанос и Скарлс, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит об откровенно плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 12 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-е место с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5) и в пять — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в семь пунктов от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Сороки» на своем поле одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0).

Перед этим в девятом туре национального чемпионата коллектив также оказался на высоте, когда на своем поле переиграл «Фулхэм» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Холл, Ливраменто и Эшби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Ник Вольтемаде — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Вест Хэма» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» выиграл и не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.30, выигрыш «Вест Хэма» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гости забивали и не пропускали. При этом в их пяти из шести последних выездных поединков по крайней мере одна команда не забивала.

Между тем, в четырех из семи последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

2.00 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».

2.10 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.