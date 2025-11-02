прогноз на матч Серии A, ставка за 2.20

2 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» провалили старт чемпионата. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» в 9 матчах набрала лишь 4 зачетных балла. В них команда отличилась всего 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Интеру» (0:3).

До того команда не сумела переиграть «Болонью» (2:2). А вот поединок с «Рапидом» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Фиорентина» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить два матча кряду.

Причем «Фиорентина» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается как можно скорее выбраться из зоны вылета.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» привычно бьются за выживание. Команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лечче» набрал 6 очков в девяти турах текущего чемпионата. Команда отличилась лишь 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Наполи» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Удинезе» (2:3). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Сассуоло» (0:0).

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рикардо Соттиль — травмирован.

Состояние команды: «Волки» не преуспевают в плане реализации. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не разжилась очками.

Команда нынче пребывает на некотором спаде. Плюс две последних очных встречи с «фиалками» завершились поражениями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Фиалки» не побеждают 2 матча кряду

«Лечче» уступил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.72.

Прогноз: «Фиорентина» постарается выбраться из зоны вылета, и уж точно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить, и явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20