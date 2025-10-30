Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Долго казалось, что у «Интера» что-то сломалось в финальной трети. Миланцы давили на оборону «Фиорентины», но всё тащил Давид Де Хеа. Но один точный выстрел Хакана Чалханоглу из-за дуги, а потом и сольный гол Петара Сучича решили судьбу матча. «Сан-Сиро» выдохнул: после нервного уик-энда с «Наполи» команда Кристиана Киву ответила качеством и характером.

Результат матча

ИнтерМиланИнтер3:0ФиорентинаФиорентинаФлоренция
1:0 Хакан Чалханоглу 66' 2:0 Petar Sucic 71' 3:0 Хакан Чалханоглу 88' пен.
Интер:  Ян Зоммер,  Мануэль Аканджи,  Янн Биссекк,  Алессандро Бастони (Давиде Фраттези 89'),  Дензел Дюмфрис (Карлос Аугусто 77'),  Федерико Димарко,  Николо Барелла (Пётр Зелиньски 85'),  Хакан Чалханоглу,  Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни 77'),  Лаутаро Мартинес (Луис Энрике 90'),  Petar Sucic
Фиорентина:  Давид де Хеа,  Робин Гозенс (Никколо Фортини 78'),  Маттиа Вити,  Роб Холдинг,  Пьетро Комуццо,  Шер Ндур,  Роландо Мандрагора (Эдин Джеко 76'),  Симон Зом (Николо Фаджоли 63'),  Мойзе Кин,  Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини 63'),  Dodo
Жёлтые карточки:  Франческо Пио Эспозито 65'  —  Маттиа Вити 49'
Красная карточка:  Маттиа Вити 86' (Фиорентина)

Стартовый час — про терпение.  «Интер» поднял линию обороны, задушил выход «Виолы» и гнал игру к штрафной гостей.  Но в воротах «Фиорентины» был Де Хеа, который вообще не хотел пропускать.  Сначала изящно оставил ногу после удара Димарко, позже вытащил удар Биссека из-под перекладины и ещё раз взял плотный выстрел с нескольких метров.

У «Интера» не хватало только креатива: всё правильно по задумке, но слишком прямолинейно в последнем касании.  И тогда (аж на 66-й минуте) Хакан Чалханоглу сделал то, что должен делать первый номер в оркестре: ушёл от Фаццини и низом изящно отправил мяч в дальний угол.  Удар, который не зависит ни от схемы соперника, ни от формы вратаря — только от техники и спокойствия бьющего.

Удар Хакана Чалханоглу
Удар Хакана Чалханоглу globallookpress.com

Сучич добавил магии

Как только открылся первый замок, второй поддался легче.  Сучич сыграл в стенку с Лаутаро, взял мяч под стопу и пошёл на троих, как через лабиринт.  Прокинул мимо Мандрагоры, обманул Комуццо, нашёл момент для удара — и внутренней стороной стопы отправил мяч в угол.  В стиле Зидана!

Петар Сучич
Петар Сучич globallookpress.com

Кадровые решения Киву сработали.  Центр тройки защиты занял Янн Биссек — скорость и агрессия наверху линии позволяли «Интеру» зажимать соперника на его половине поля и при этом успевать тушить редкие вылазки Мойзе Кина.  Один его забег Биссек снял хрестоматийном подкате — ровно в момент, когда тонкая грань между высоким блоком и авантюрой грозила сорваться в гол.

У «Фиорентины» худший старт в новейшей истории (без побед в серии матчей к концу октября).  Команда Пиоли держалась на вратаре и низком блоке, надеясь переждать бурю и дождаться отскока.  Но за десять минут до свистка Вити сорвался в подкат на Бонни, схлопотал вторую жёлтую — и Чалханоглу с одиннадцати метров добил гостей.

Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Что осталось за кадром

У «Интера» не было Мхитаряна (вне игры на месяц), по-прежнему отсутствуют Маркюс Тюрам и Маттео Дармиан — и потому ценность такого матча выше количества голов.  Команда показала тот самый «план Б».

Когда не хватает искры в комбинации, на первый план выходят удары с дистанции и индивидуальный креатив.  Киву после матча хвалил своих за «терпение и умение пережить вязкие минуты», потому что безголевой первый тайм легко превращается в ловушку.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» же всё ещё пытается найти себя.  Героизм Де Хеа держит команду на плаву, но без выхода из-под прессинга и без остроты в ответных атаках всё упирается в статистику поражений и ничьих.  В Милане гости снова «досиделись» до момента, когда класс соперника уже просто не мог не сказаться.