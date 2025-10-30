Долго казалось, что у «Интера» что-то сломалось в финальной трети. Миланцы давили на оборону «Фиорентины», но всё тащил Давид Де Хеа. Но один точный выстрел Хакана Чалханоглу из-за дуги, а потом и сольный гол Петара Сучича решили судьбу матча. «Сан-Сиро» выдохнул: после нервного уик-энда с «Наполи» команда Кристиана Киву ответила качеством и характером.

Результат матча Интер Милан 3:0 Фиорентина Флоренция 1:0 Хакан Чалханоглу 66' 2:0 Petar Sucic 71' 3:0 Хакан Чалханоглу 88' пен. Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Алессандро Бастони ( Давиде Фраттези 89' ), Дензел Дюмфрис ( Карлос Аугусто 77' ), Федерико Димарко, Николо Барелла ( Пётр Зелиньски 85' ), Хакан Чалханоглу, Франческо Пио Эспозито ( Анж-Йоан Бонни 77' ), Лаутаро Мартинес ( Луис Энрике 90' ), Petar Sucic Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс ( Никколо Фортини 78' ), Маттиа Вити, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Шер Ндур, Роландо Мандрагора ( Эдин Джеко 76' ), Симон Зом ( Николо Фаджоли 63' ), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон ( Якопо Фаццини 63' ), Dodo Жёлтые карточки: Франческо Пио Эспозито 65' — Маттиа Вити 49' Красная карточка: Маттиа Вити 86' (Фиорентина)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 8 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 11 Фолы 16

Стартовый час — про терпение. «Интер» поднял линию обороны, задушил выход «Виолы» и гнал игру к штрафной гостей. Но в воротах «Фиорентины» был Де Хеа, который вообще не хотел пропускать. Сначала изящно оставил ногу после удара Димарко, позже вытащил удар Биссека из-под перекладины и ещё раз взял плотный выстрел с нескольких метров.

У «Интера» не хватало только креатива: всё правильно по задумке, но слишком прямолинейно в последнем касании. И тогда (аж на 66-й минуте) Хакан Чалханоглу сделал то, что должен делать первый номер в оркестре: ушёл от Фаццини и низом изящно отправил мяч в дальний угол. Удар, который не зависит ни от схемы соперника, ни от формы вратаря — только от техники и спокойствия бьющего.

Удар Хакана Чалханоглу globallookpress.com

Сучич добавил магии

Как только открылся первый замок, второй поддался легче. Сучич сыграл в стенку с Лаутаро, взял мяч под стопу и пошёл на троих, как через лабиринт. Прокинул мимо Мандрагоры, обманул Комуццо, нашёл момент для удара — и внутренней стороной стопы отправил мяч в угол. В стиле Зидана!

Петар Сучич globallookpress.com

Кадровые решения Киву сработали. Центр тройки защиты занял Янн Биссек — скорость и агрессия наверху линии позволяли «Интеру» зажимать соперника на его половине поля и при этом успевать тушить редкие вылазки Мойзе Кина. Один его забег Биссек снял хрестоматийном подкате — ровно в момент, когда тонкая грань между высоким блоком и авантюрой грозила сорваться в гол.

У «Фиорентины» худший старт в новейшей истории (без побед в серии матчей к концу октября). Команда Пиоли держалась на вратаре и низком блоке, надеясь переждать бурю и дождаться отскока. Но за десять минут до свистка Вити сорвался в подкат на Бонни, схлопотал вторую жёлтую — и Чалханоглу с одиннадцати метров добил гостей.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Что осталось за кадром

У «Интера» не было Мхитаряна (вне игры на месяц), по-прежнему отсутствуют Маркюс Тюрам и Маттео Дармиан — и потому ценность такого матча выше количества голов. Команда показала тот самый «план Б».

Когда не хватает искры в комбинации, на первый план выходят удары с дистанции и индивидуальный креатив. Киву после матча хвалил своих за «терпение и умение пережить вязкие минуты», потому что безголевой первый тайм легко превращается в ловушку.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» же всё ещё пытается найти себя. Героизм Де Хеа держит команду на плаву, но без выхода из-под прессинга и без остроты в ответных атаках всё упирается в статистику поражений и ничьих. В Милане гости снова «досиделись» до момента, когда класс соперника уже просто не мог не сказаться.