Долго казалось, что у «Интера» что-то сломалось в финальной трети. Миланцы давили на оборону «Фиорентины», но всё тащил Давид Де Хеа. Но один точный выстрел Хакана Чалханоглу из-за дуги, а потом и сольный гол Петара Сучича решили судьбу матча. «Сан-Сиро» выдохнул: после нервного уик-энда с «Наполи» команда Кристиана Киву ответила качеством и характером.
Результат матча
Стартовый час — про терпение. «Интер» поднял линию обороны, задушил выход «Виолы» и гнал игру к штрафной гостей. Но в воротах «Фиорентины» был Де Хеа, который вообще не хотел пропускать. Сначала изящно оставил ногу после удара Димарко, позже вытащил удар Биссека из-под перекладины и ещё раз взял плотный выстрел с нескольких метров.
У «Интера» не хватало только креатива: всё правильно по задумке, но слишком прямолинейно в последнем касании. И тогда (аж на 66-й минуте) Хакан Чалханоглу сделал то, что должен делать первый номер в оркестре: ушёл от Фаццини и низом изящно отправил мяч в дальний угол. Удар, который не зависит ни от схемы соперника, ни от формы вратаря — только от техники и спокойствия бьющего.
Сучич добавил магии
Как только открылся первый замок, второй поддался легче. Сучич сыграл в стенку с Лаутаро, взял мяч под стопу и пошёл на троих, как через лабиринт. Прокинул мимо Мандрагоры, обманул Комуццо, нашёл момент для удара — и внутренней стороной стопы отправил мяч в угол. В стиле Зидана!
Кадровые решения Киву сработали. Центр тройки защиты занял Янн Биссек — скорость и агрессия наверху линии позволяли «Интеру» зажимать соперника на его половине поля и при этом успевать тушить редкие вылазки Мойзе Кина. Один его забег Биссек снял хрестоматийном подкате — ровно в момент, когда тонкая грань между высоким блоком и авантюрой грозила сорваться в гол.
У «Фиорентины» худший старт в новейшей истории (без побед в серии матчей к концу октября). Команда Пиоли держалась на вратаре и низком блоке, надеясь переждать бурю и дождаться отскока. Но за десять минут до свистка Вити сорвался в подкат на Бонни, схлопотал вторую жёлтую — и Чалханоглу с одиннадцати метров добил гостей.
Что осталось за кадром
У «Интера» не было Мхитаряна (вне игры на месяц), по-прежнему отсутствуют Маркюс Тюрам и Маттео Дармиан — и потому ценность такого матча выше количества голов. Команда показала тот самый «план Б».
Когда не хватает искры в комбинации, на первый план выходят удары с дистанции и индивидуальный креатив. Киву после матча хвалил своих за «терпение и умение пережить вязкие минуты», потому что безголевой первый тайм легко превращается в ловушку.
«Фиорентина» же всё ещё пытается найти себя. Героизм Де Хеа держит команду на плаву, но без выхода из-под прессинга и без остроты в ответных атаках всё упирается в статистику поражений и ничьих. В Милане гости снова «досиделись» до момента, когда класс соперника уже просто не мог не сказаться.