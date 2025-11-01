1 ноября в матче 14-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Динамо». Начало игры — в 17:45 мск.

«Рубин»

Турнирное положение: команда из Казани является крепким середняком текущего сезона, который дает бой всем соперникам.

В настоящий момент «рубиновые» имеют в своем активе 18 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

За 13 туров казанцы 15 раз поразили ворота соперника и целых 19 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах казанский коллектив проиграл «Краснодару» (0:1) и «Балтике» (0:3).

До этого же команда из столицы Татарстана смогла в родных стенах выиграть у «Крыльев Советов» (2:0).

Календарь и таблица РПЛ

Также «Рубин» уступил «Зениту» (0:1), но выиграл по пенальти у «Ахмата» в Кубке России.

Не сыграют: травмирован только Игорь Вуячич.

Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова в этом сезоне вряд ли за что-то будет бороться. «Рубин» не сможет навязать борьбу за тройку сильнейших, но и борьба за сохранение прописки в РПЛ им не грозит.

«Динамо»

Турнирное положение: динамовцы достаточно неудачно как для себя выступают в текущем сезоне и пока что являются середняками лиги.

За 13 туров команда из Москвы смогла набрать всего 16 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

За это время «динамики» как забили, так и пропустили по 21 мячу.

Последние матчи: в прошлых турах москвичи уступили «Зениту» (1:2) и «Локомотиву» (3:5), а также сыграли вничью с «Ахматом» (2:2).

До этого же «бело-голубые» смогли выиграть у «Крыльев Советов» (3:2) и «Оренбурга» (3:1).

Также московский коллектив по пенальти проиграл «Краснодару», но разгромил «Крылья Советов» (4:0) в Кубке России.

Не сыграют: в лазарете команды из столицы России находятся Артур Гомес, Луис Чавес, Андрей Лунев, Денис Макаров и Милан Майсторович.

Состояние команды: подопечные Валерия Карпина никак не могут найти свою игру и подняться повыше в турнирной таблице. «Динамо» откровенно провалило старт сезон, но все равно все верят в то, что столичный коллектив будет минимум в топ-6.

Важно то, как команда будет выглядеть во второй части сезона после зимних сборов. Пока же можно говорить, что тренерская скамья под Валерием Карпиным шатается.

Прогноз Игоря Колыванова

Прославленный динамовский форвард Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы в матче 14-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» (Москва):

Динамовцы в Питере сыграли, увы, не просто плохо и сковано, а совсем без идеи. Забили гол, и сами того испугались. Солидности не хватает, хотя футболисты вроде бы опытные, интересные. Боязнь какая-то здесь особенно чувствовалась. Опять глупые ошибки в обороне, и в три защитника, конечно, не их игра. Надеюсь, сейчас ни то ни другое не повторится. Тем более Фомин вернется, возможно Миранчук, без которого совсем тяжко. С «Ахматом», когда его заменили, мы увидели, что на сегодня это два разных «Динамо». Опять-таки вопрос, правильно ли выпускать Сергеева с Тюкавиным сразу, а Бителло блуждающим ставить? Сергеев — типичный центрфорвард, которого переделывать поздно. И уже не мальчик, чтобы еще в обороне на фланге отрабатывать с листа. Обратная ситуация с Бабаевым — хоть ему и 21 уже, пока не для таких больших дел после одного всплеска с безнадежными «Крылышками» на Кубок. В любом случае, каждый тренер будет переживать после такого матча. У «Рубина» все разладилось после 0:3 с «Балтикой», никак не могут найти прежний баланс. Потерял чутье Даку, но бывает такое. Казанцы выйдут крайне мобилизованными, памятуя еще о прошлогоднем домашнем поражении — 0:4. Что будет на сей раз? 1-1. Игорь Колыванов

Статистика для ставок

«Рубин» выиграл только 1 из последних 8 матчей

«Динамо» выиграло только 1 из последних 5 матчей

В прошлом очном матче «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа «Рубина» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: нельзя назвать однозначного фаворита встречи, поскольку команды являются примерно равными и могут сыграть вничью.

3.35 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Рубин» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: обе команды много пропускают, поэтому игра может быть результативной.

2.40 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Рубин» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.