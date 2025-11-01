«Монако» встретится с «Парижем» в рамках 11-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 21:00 по мск.
«Монако»
Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе после 10-и туров. «Монако» отстает от лидерства в чемпионате на 1 балл.
К слову, команда отлично выступает на своем поле, набрав по этому показателю 13 очков из 15-и возможных и занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч.
Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги 1 «Монако» обыграл «Нант» со счетом 5:3. До этого команда одолела «Тулузу» (1:0), забив единственный гол на 3-й минуте.
«Монако» не проигрывает в Лиге 1 на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок команда сумела дважды победить и столько же раз сыграла вничью.
Не сыграют: Камара, Дайер, Градецкий и Закария (у всех — травмы).
Состояние команды: «Монако» проводит отличный старт сезона, стабильно набирая очки. Пока что команде удается конкурировать с ПСЖ за лидерство в чемпионате, но для этого необходима стабильность на протяжении всего сезона.
В составе «Монако» активизировался российский полузащитник Александр Головин, который в прошлом матче против «Нанта» оформил дубль. В предстоящем матче он также может сыграть ключевую роль.
«Париж»
Турнирное положение: После 10-и туров в Лиге 1 команда занимает 12-е место в таблице с 11-ю очками в активе. «Париж» опережает зону стыков лишь на 2 балла.
В гостях команда выступает не лучшим образом, набрав всего 4 очка из 15-и возможных. По этому показателю «Париж» располагается на 13-й позиции в лиге.
Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Лионом» со счетом 3:3. До этого «Париж» уступил «Нанту» (1:2), пропустив решающий гол на 38-й минуте.
В последних 5-и встречах в Лиге 1 у команды по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также однажды обыграла «Лорьян» (2:0). За этот период «Париж» сумел забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Де Смет (красная карточка), Амель и Сангу (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Париж» только в этом сезоне пробился в высший дивизион и сходу стал побеждать и набирать очки, но сейчас команда чуть забуксовала.
Стоит отметить, что в единственном очном поединке «Париж» сыграл вничью с «Монако» (0:0). Сможет ли команда снова дать бой сопернику? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Монако» выиграл 2 последних матча, забив 6 голов
- «Париж» не может победить на протяжении 3-х матчей подряд
- Александр Головин оформил дубль в прошлом матче «Монако»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.65, победа «Парижа» — 4.60, ничья — за 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.55 соответственно.
Прогноз: «Монако» уверенно победит в предстоящем матче.
Ставка: Победа «Монако» с форой (-1) за 2.05.
Прогноз: «Парижу» будет тяжело взломать оборону соперника, который сейчас на ходу.
Ставка: Индивидуальный тотал «Парижа» 1 меньше за 1.90.