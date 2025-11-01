1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» пока не блещут результатами. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Кристал Пэлас» в 9 матчах набрал 13 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Орлы» уверенно переиграли «Ливерпуль» (3:0).
До того команда потерпела поражение от «Арсенала» (0:1). Да и поединок с АЕКом Ларнака принес разочарование (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кристал Пэлас» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» нынче крайне нестабильны. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
Причем «Кристал Пэлас» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» пытаются закрепиться в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Брентфорд» на 8 очков опережает опасную зону. Команда в девяти поединках чемпионата отличилась 14 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» учинила разгром «Гримсби» (5:0).
До того команда сумела переиграть «Ливерпуль» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Вест Хэму» (2:0).
При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» потенциально способны еще прибавить. Команда имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей.
При этом «Брентфорд» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда победила в трех своих последних поединках. Причем в них «пчёлы» неизменно забивали не меньше двух мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пчёлы» постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Кристал Пэлас» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Брентфорд» победил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.11.
Прогноз: «Кристал Пэлас» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Кристал Пэласа» в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.72