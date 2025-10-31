прогноз на матч Примейры, ставка за 2.00

31 октября в 10-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Алверка». Начало игры — в 23:15 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» пока не блещут результатами. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» лишь на три очка отстает от «Порту». А вот отличилась команда 23 результативными выстрелами в 9 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» разгромили «Алверку» (5:1).

До того команда нанесла поражение «Тонделе» (3:0). А вот поединок с «Марселем» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Спортинг» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Спортинг» традиционно успешно противостоит «Алверке». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается не отставать от лидера.

«Алверка»

Турнирное положение: «Красно-синие» нынешний чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алверка» всего на 3 пункта опережает опасную зону. Команда в 9 стартовых поединках отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» были биты «Спортингом» (1:5).

До того команда потерпела поражение от «Жил Висенте» (0:4). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Лейрии».

При этом «Алверка» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» намерены быть в середняках лиги. Вот только не побеждала команда в 3 своих последних матчах.

При этом «Алверка» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже 2 голов за матч.

Команда относительно неплохо выглядит в плане реализации. Правда, последняя виктория над «Спортингом» случилась еще 6 лет назад.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Красно-синие» вполне способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алверка» не побеждала в 3 своих последних матчах

Лиссабонцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Львы» победили в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 2.95.

Прогноз: «Львы» намерены не отставать от «Порту», и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, да и «Алверка» пропускает частенько.

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.44