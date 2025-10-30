прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.12

30 октября в 24-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Ахал». Начало игры — в 17:00 мск.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» проводит неудачный сезон. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» имеет поровну очков с «Мервом». А вот забила команда всего 15 мячей в 23 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Копетдаг» не уступил «Мерву» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Шагадамом» (0:0). А вот поединок с «Ахалом» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Копетдаг» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Копетдаг» неудачно противостоит «Ахалу». В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда мотивирована зацепиться за очки.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» борется за вторую позицию. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Ахал» на 4 зачётных балла отстает от искомой 2 позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Аркадагу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Сепахана» (0:1). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Копетдагом» (2:0).

При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахал» имеет довольно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат один мяч за матч.

При этом «Ахал» уступил в двух своих последних поединках. Да и вообще, в двух последних матчах команда не отличилась ни разу.

Плюс ко всему, команда бледновато выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, «Ахалу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

«Ахал» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Ахал» уступил в 2 своих последних поединках

«Копетдаг» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копетдаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.10.

Прогноз: «Ахал» выглядит в разы монолитнее оппонента, и уж точно активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Копетдага» напоминает проходной двор.

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.61