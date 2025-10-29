прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.69

29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лилль». Начало игры — в 21:00 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» лишь на 3 пункта отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» переиграли «Ренн» (2:1).

До того команда была бита «Сельтой» (1:2). А вот поединок с «Лионом» принес три зачетных балла в копилку (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ницца» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Данте — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» крепки, плюс нынче набрали обороты. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Ницца» традиционно сложно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Орлята» мотивированы подтянуться к топ-6.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» текущий чемпионат проводят скромненько. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лилль» в 9 матчах набрал 17 зачетных баллов. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Доги» разгромили «Мец» (6:1).

До того команда в перестрелке уступила ПАОКу (3:4). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Нант» (2:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Оливье Жиру — травмирован.

Состояние команды: «Доги» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

При этом «Лилль» не преуспевает в плане надежности тылов. А вот отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.

Команда не проигрывает «Ницце» уже два с половиной года. Вот только в этом поединке ей не поможет угодивший в лазарет Жиру.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается отыскать бреши в небезгрешной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Ницца» уже 2 с половиной года не обыгрывает «догов»

«Лилль» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.08.

Прогноз: «Лилль» имеет довольно качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка постарается подтянуться к лидеру.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, да и оборона «орлят» частенько даёт сбои.

2.69 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.69 на матч «Ницца» — «Лилль» принесёт прибыль 1690₽, общая выплата — 2690₽

Ставка: Победа «Лилля» за 2.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.91 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.91 на матч «Ницца» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 1910₽, общая выплата — 2910₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.91