29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Брест». Начало игры — в 21:00 мск.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» борются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Гавр» лишь на один пункт опережает опасную зоны. А вот отличилась команда 11 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» переиграли «Осер» (1:0).
До того команда была разгромлена «Марселем» (2:6). А вот поединок с «Ренном» принес один зачетный балл (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Гавр» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» крепки, вот только стабильностью не отличаются. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.
Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Небесные» намерены отдалиться от зоны вылета.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» текущий чемпионат проводят скромно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Брест» в 9 матчах набрал всего 9 зачетных баллов. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 17 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили ПСЖ (0:3).
До того команда не смогла переиграть «Лорьян» (3:3). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Нантом» (0:0).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» намерены как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Вот только в среднем команда пропускает 2 гола за матч.
При этом «Брест» весьма неплохо выглядит в плане реализации. А вот отставание от шестой позиции измеряется аж 8 очками.
Команда не может победить уже 3 матча кряду. Причем в двух из этих поединках она пропускала в свои ворота по 3 мяча.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Пираты» уже более семи лет не проигрывают «Гавру».
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч
- «Брест» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Гавр» уступил «пиратам» в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.87.
Прогноз: «Брест» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка во всю прыть понесется в атаку.
Номинальные гости сражаются за попадание в еврокубки, да и «Гавр» нынче крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Бреста» за 2.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30