прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 1.96.

28 октября в 2-м раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Хольштайн Киль». Начало игры — в 20:30 мск

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав восемь очков. Команда успешно прошла первый круг национального кубка.

Последние матчи: «Вольфсбург» уничтожил в первом раунде Кубка Германии клуб «Хемелинген» со счетом 9:0.

В последних пяти матчах команда выглядит ужасно. В активе одна победа и четыре поражения. Разница мячей на отрезке — 2:9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вольфсбург» проваливает сезон. Несмотря на победу в последней встрече над «Гамбургом» (1:0), до этого команда выдала серию из пяти поражений подряд.

Безусловно, в ранних стадиях кубка соперниками будут не самые сильные коллективы, однако с такой игрой «Вольфсбург» вряд ли может рассчитывать на что-то существенное.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» находится на десятой строчке в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 12 очков. Команда уверенно прошла первый раунд Кубка Германии.

Последние матчи: «Хольштайн Киль» в матче первого раунда Кубка Германии был сильнее «Хомбург» со счетом 2:0.

В пяти последних матчах команда не знает побед. В активе «Хольштайн Киль» три матча вничью и два поражения. Разница мячей на отрезке — 3:6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хольштайн Киль» будет надеяться прервать серию матчей без побед против «Вольфсбурга», который имеет, кажется, еще более серьезные проблемы.

Статистика для ставок

«Хольштайн Киль» не знает побед в пяти матчах к ряду

«Вольфсбург» имеет лишь одну победу в 13 последних матчах

«Вольфсбург» пропустил девять мячей в пяти крайних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вольфсбурга» дают 1.56, а на «Хольштайн Киль» — 5.60, ничью букмекеры оценивают в 4.50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.15 а тотал больше 2,5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Сыграем на ожидании, что в матче обе команды не смогут забить. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 1.96.

Прогноз: Ставим на ТБ 3 мячей в матче. Это дополнительная ставка.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.13.