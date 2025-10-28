прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.90.

28 октября в 6-м туре Пути регионов Кубка России сыграют «Челябинск» и «КАМАЗ». Начало игры — в 16:30 мск.

«Челябинск»

Турнирное положение: Команда стартовала в Кубке России в 4-м туре и смогла обыграть своих соперников.

Последние матчи: «Челябинск» в 4-м раунде оказался сильнее «Иркутска» и забрал победу со счетом 3:2.

В прошлом раунде команда из Урала показала характер в серии пенальти и оформила победу со счетом 5:4 против «Родины». Основное время завершилось со счетом 0:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» имеет на своем счету 12 матчей без поражений подряд. Примечательно, что последние пять встреч команда завершила вничью.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: «КАМАЗ» смог пройти два тура Пути регионов Кубка России, начиная с четвертого раунда.

Последние матчи: клуб из Набережных Челнов в 4-м раунде смог пройти «Спартак» из Костромы. В основное время зрители голов не увидели, однако в серии пенальти сильнее был «КАМАЗ».

Прошлый раунд завершился уверенной победой команды над «Чайкой» со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник Виталий Семенов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «КАМАЗ» в последних матчах выглядит нестабильно: три победы, одна ничья и одно поражение. В матчах на выбывание, особенно против «Челябинска», команда имеет успешный опыт.

Статистика для ставок

Последний матч между командами завершился победой «КАМАЗа»

«Челябинск» не знает поражений в 12 матчах подряд

«КАМАЗ» забил 15 мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челябинска» дают 1.90, а на «КАМАЗа» — 3.80, ничью букмекеры оценивают в 3.35.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.60 а тотал больше 2,5 можно взять за 2.19.

Прогноз: «Челябинск» проиграл последний матч «КАМАЗУ» и в последних матчах выглядит крепкой командой. Ставим на победу хозяев.

1.90 Победа «Челябинска»

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Челябинск» — «КАМАЗ» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Челябинска» за 1.90.

Прогноз: ТБ 2.5 в матче станет дополнительной ставкой.

2.19 ТБ 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Челябинск» — «КАМАЗ» принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.90.

