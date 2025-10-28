28 октября в 6-м туре Пути регионов Кубка России сыграют «Челябинск» и «КАМАЗ». Начало игры — в 16:30 мск.
«Челябинск»
Турнирное положение: Команда стартовала в Кубке России в 4-м туре и смогла обыграть своих соперников.
Последние матчи: «Челябинск» в 4-м раунде оказался сильнее «Иркутска» и забрал победу со счетом 3:2.
В прошлом раунде команда из Урала показала характер в серии пенальти и оформила победу со счетом 5:4 против «Родины». Основное время завершилось со счетом 0:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Челябинск» имеет на своем счету 12 матчей без поражений подряд. Примечательно, что последние пять встреч команда завершила вничью.
«КАМАЗ»
Турнирное положение: «КАМАЗ» смог пройти два тура Пути регионов Кубка России, начиная с четвертого раунда.
Последние матчи: клуб из Набережных Челнов в 4-м раунде смог пройти «Спартак» из Костромы. В основное время зрители голов не увидели, однако в серии пенальти сильнее был «КАМАЗ».
Прошлый раунд завершился уверенной победой команды над «Чайкой» со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник Виталий Семенов.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «КАМАЗ» в последних матчах выглядит нестабильно: три победы, одна ничья и одно поражение. В матчах на выбывание, особенно против «Челябинска», команда имеет успешный опыт.
Статистика для ставок
- Последний матч между командами завершился победой «КАМАЗа»
- «Челябинск» не знает поражений в 12 матчах подряд
- «КАМАЗ» забил 15 мячей в последних пяти матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Челябинска» дают 1.90, а на «КАМАЗа» — 3.80, ничью букмекеры оценивают в 3.35.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.60 а тотал больше 2,5 можно взять за 2.19.
Прогноз: «Челябинск» проиграл последний матч «КАМАЗУ» и в последних матчах выглядит крепкой командой. Ставим на победу хозяев.
Ставка: Победа «Челябинска» за 1.90.
Прогноз: ТБ 2.5 в матче станет дополнительной ставкой.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.90.
