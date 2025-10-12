12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Румыния и Австрия. Начало встречи — 21:45 мск.
Румыния
Турнирное положение: Сборная Румынии после пяти встреч находится на 3-м месте в группе. У команды 7 набранных очков.
Румыны одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Разница мячей составляет 10-6.
Последние матчи: В сентябре Румыния в товарищеском матче уступила Канаде со счетом 0:3, а спустя 4 дня сыграла вничью с Кипром (2:2) в рамках квалификации ЧМ-2026.
В октябре сборная Румынии в контрольной встрече одолела Молдову со счетом 2:1. У победителей голы забили Луи Мунтяну и Янис Хаджи.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: К предстоящему матчу команда под руководством Мирчи Луческу подходит в непростой форме. Румыны выиграли лишь одну встречу этой осенью.
Несмотря на нестабильность в последние месяцы, дома румыны выступают убедительно. В 11 последних матчах в разных турнирах команда потерпела лишь одно минимальное поражение от Боснии и Герцеговины (0:1) и одержала девять побед. Даже против сильных соперников (к примеру, Швейцарии), румыны выглядели уверенно, забивая в среднем по два гола и пропуская не больше одного.
Австрия
Турнирное положение: Австрийцы в группе располагаются на первой строчке. Команда очень уверенно лидирует и, скорее всего, завоюет прямую путевку на ЧМ-2026.
Австрия набрала 15 очков в пяти встречах. Команда забила 19 голов и пропустила лишь два мяча.
Последние матчи: В отборе на ЧМ-2026 Австрия выигрывает один матч за другим. Сейчас у команды пятиматчевая победная серия.
В прошедшем месяце Австрия в квалификации ЧМ обыграла Кипр (1:0), а также Боснию и Герцеговину (2:1). 9 октября австрийцы разгромили Сан-Марино со счетом 10:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Из-за меньшего количества сыгранных матчей австрийцы некоторое время шли на втором месте, уступая Боснии и Герцеговине по дополнительным показателям. Однако благодаря выигрышу над Сан-Марино со счетом 10:0 австрийцы вышли на первое место с преимуществом в два очка и еще одним матчем в запасе.
Австрийцы ранее не демонстрировали яркой атакующей игры, но обеспечивали результат за счёт надёжности. Сейчас у команды вторая атака отбора с 19 голами, хотя 14 из них забиты Сан-Марино. Предстоящий матч потребует работы против более организованной обороны, но австрийцы умеют забивать в гостях — в девяти из десяти последних выездных игр они находили путь к воротам соперника.
Статистика для ставок
- Австрия в квалификации ЧМ-2026 выиграла все пять матчей
- В октябре Румыния в товарищеской встрече победила Молдову со счетом 2:1
- 7 июня 2025 года Австрия дома одолела румынов 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1.77, а на Румынию — 4.47, ничью букмекеры оценивают в 3.80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.07, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.88.
Прогноз: Сборная Австрии находится в прекрасной форме. У команды пятиматчевая выигрышная серия. Скорее всего, австрийцы одержат очередную победу.
Ставка: победа Австрии за 1.84.
Прогноз: Румыния и Австрия должны сосредоточенно сыграть в обороне. Скорее всего, одна из команд может уйти с поля без забитого гола.
Ставка: обе команды не забьют за 2.02.