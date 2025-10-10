В Праге получились именно те 0:0, где цифры на табло обманывают. Чехи отыграли самый дисциплинированный матч всей кампании, навязали фавориту высокий прессинг, создали лучшие моменты до перерыва и в концовке выдержали хорватский штурм. Ничья заслуженная и полезная для тонуса, но — почти точно недостаточная: из-за разницы мячей и матча в запасе у хорватов прямая путёвка на ЧМ ускользает, дорога в плей-офф практически предрешена.

Результат матча Чехия Прага 0:0 Хорватия Загреб Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Лукаш Черв, Лукаш Провод ( Ондржей Лингр 76' ), Павел Шульц ( Вацлав Черны 76' ), Васил Кушей ( Матей Выдра 62' ), Томаш Хоры, Tomas Soucek Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Шутало, Иван Перишич ( Тони Фрук 78' ), Марио Пашалич ( Марко Пашалич 62' ), Лука Модрич, Кристиян Якич, Анте Будимир ( Франьо Иванович 62' ), Андрей Крамарич, Petar Sucic Жёлтая карточка: Petar Sucic 73' (Хорватия)

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 3 4 Офсайды 0 15 Фолы 8

Иван Гашек перетряхнул основу и попал в настроение матча. В центр обороны смело брошен 21-летний Мартин Витик, справа вернулся после дисквалификации Владимир Цоуфал, на краю атаки вышел Васил Кушей, а на «девятке» — Томаш Хорый, пока Патрик Шик лечится. У Хорватии — полный парад звёзд с 40-летним капитаном и мозгом команды Лукой Модричем во главе. В таких декорациях хозяева выбрали агрессивный, местами даже дерзкий план: плотный прессинг, короткие выходы из обороны и резкий контрпрессинг сразу после потерь.

Инициатива и моменты у хозяев в первом тайме

Стартовый отрезок выглядел ровным, но по качеству шансов Чехия была впереди. Сначала Лукаш Провод хлёстко пробил издалека со штрафного — Доминик Ливакович дотянулся до мяча у штанги.

Чехия — Хорватия globallookpress.com

Минутой позже Павел Шульц получил идеальную позицию в центре штрафной, но пробил слишком прямолинейно — снова в руки вратарю. Ещё один эпизод с возможной рукой у хорватского защитника судья трактовал верно: мяч до кисти коснулся ноги, пенальти нет.

Хорваты долго раскачивались, отметились лишь серией неточных ударов Ивана Перишича — мощно, но выше створа. К середине тайма стало понятно: быстро вскрыть хозяев привычными для «клетчатых» диагоналями не получается, Чехия снижала темп и срывала первые и вторые передачи Модрича.

После перерыва весы качнулись к гостям

Гашек сразу получил ещё один полумомент — Хорый выиграл верх после углового Кушея, но в створ не попал. Едва не наказал за невнимательность Анте Будимир, рывком за спину цепляясь за изящную свечу Андрея Крамарича, но до мяча не дотянулся.

Чехия — Хорватия globallookpress.com

Дальше нарастала типичная хорватская волна. Перишич нашёл окно для удара головой — в руки Матею Коваржу. Сучич вышел на убойную позицию после передачи низом — Коварж сорвался с линии и вытащил плотный выстрел под штангу. Это были моменты, в которых элитный голкипер превращает ничью в реальность: два момента блестящей реакции за пять минут — и стадион взорвался аплодисментами.

Битва характеров в концовке

Последние десять минут — про ресурсы. Силы у хозяев откровенно таяли, Хорватия поджимала позиционным владением и сменами ширины. Модрич с дуги пробовал поймать рикошет — нашёлся Ладислав Крейчий и в подкате погасил удар. Уже в компенсированное время свежий Иванович выскочил на второй темп после прострела с правого фланга — мяч с неудобной ноги ушёл рядом со штангой. На большее гости в этот вечер не наработали: компактность блоков, грамотные перестроения защитников и помощь опорных сделали своё дело.

Высокий прессинг Чехии не был пустым. При каждом розыгрыше от Ливаковича хозяева выдвигали «тройку» на линию паса, а Витик агрессивно выскакивал за спину Крамарича — ровно под это, как признался сам защитник, и был выбран план. Кушей отрабатывал от штрафной до штрафной, выгрызая второй мяч на фланге, а Цоуфал закрывал коридор под фирменные навесы Перишича.

Чехия — Хорватия globallookpress.com

В передней линии не хватило холодной головы. Шульц сделал большой объём без мяча, но упустил тот самый, почти идеальный момент в первом тайме — шанс, который решает исход подобных матчей. Хорый полезен в воздухе и в игре корпусом, но в эпизодах, где требовалась тонкая игра в штрафной, Патрика Шика не заменишь.

Контекст таблицы

Ничья держит Чехию в математической игре за первое место (по 13 очков у обеих команд), но реалии суровы: у Хорватии лучшая разница мячей и матч в запасе, значит для прямого выхода хозяевам мало своих двух побед над Фарерами и Гибралтаром — нужны ещё две осечки «клетчатых». Гораздо правдоподобнее сценарий с плей-офф, к которому команда подходит во вполне рабочем состоянии: после июньских 1:5 в Осиеке это уже другая, взрослая версия сборной — компактная, организованная, с чётким планом и растущей ролью молодёжи.

Чехия — Хорватия globallookpress.com

Матч без голов, который всё равно многому научил. Чехия получила подтверждение: при правильной структуре и дисциплине она конкурентна против топ-соперника. Хорватия же снова показала умение пережидать и прибавлять по ходу, но упёрлась в отличную вратарскую работу и самоотверженные блоки. Для хозяев это очко — про рост и устойчивость. Для таблицы — лишь тонкая ниточка надежды. Теперь — выиграть то, что обязаны, и готовиться к мартовской развязке через игры навылет.