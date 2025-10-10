В Праге получились именно те 0:0, где цифры на табло обманывают. Чехи отыграли самый дисциплинированный матч всей кампании, навязали фавориту высокий прессинг, создали лучшие моменты до перерыва и в концовке выдержали хорватский штурм. Ничья заслуженная и полезная для тонуса, но — почти точно недостаточная: из-за разницы мячей и матча в запасе у хорватов прямая путёвка на ЧМ ускользает, дорога в плей-офф практически предрешена.
Результат матча
Иван Гашек перетряхнул основу и попал в настроение матча. В центр обороны смело брошен 21-летний Мартин Витик, справа вернулся после дисквалификации Владимир Цоуфал, на краю атаки вышел Васил Кушей, а на «девятке» — Томаш Хорый, пока Патрик Шик лечится. У Хорватии — полный парад звёзд с 40-летним капитаном и мозгом команды Лукой Модричем во главе. В таких декорациях хозяева выбрали агрессивный, местами даже дерзкий план: плотный прессинг, короткие выходы из обороны и резкий контрпрессинг сразу после потерь.
Инициатива и моменты у хозяев в первом тайме
Стартовый отрезок выглядел ровным, но по качеству шансов Чехия была впереди. Сначала Лукаш Провод хлёстко пробил издалека со штрафного — Доминик Ливакович дотянулся до мяча у штанги.
Минутой позже Павел Шульц получил идеальную позицию в центре штрафной, но пробил слишком прямолинейно — снова в руки вратарю. Ещё один эпизод с возможной рукой у хорватского защитника судья трактовал верно: мяч до кисти коснулся ноги, пенальти нет.
Хорваты долго раскачивались, отметились лишь серией неточных ударов Ивана Перишича — мощно, но выше створа. К середине тайма стало понятно: быстро вскрыть хозяев привычными для «клетчатых» диагоналями не получается, Чехия снижала темп и срывала первые и вторые передачи Модрича.
После перерыва весы качнулись к гостям
Гашек сразу получил ещё один полумомент — Хорый выиграл верх после углового Кушея, но в створ не попал. Едва не наказал за невнимательность Анте Будимир, рывком за спину цепляясь за изящную свечу Андрея Крамарича, но до мяча не дотянулся.
Дальше нарастала типичная хорватская волна. Перишич нашёл окно для удара головой — в руки Матею Коваржу. Сучич вышел на убойную позицию после передачи низом — Коварж сорвался с линии и вытащил плотный выстрел под штангу. Это были моменты, в которых элитный голкипер превращает ничью в реальность: два момента блестящей реакции за пять минут — и стадион взорвался аплодисментами.
Битва характеров в концовке
Последние десять минут — про ресурсы. Силы у хозяев откровенно таяли, Хорватия поджимала позиционным владением и сменами ширины. Модрич с дуги пробовал поймать рикошет — нашёлся Ладислав Крейчий и в подкате погасил удар. Уже в компенсированное время свежий Иванович выскочил на второй темп после прострела с правого фланга — мяч с неудобной ноги ушёл рядом со штангой. На большее гости в этот вечер не наработали: компактность блоков, грамотные перестроения защитников и помощь опорных сделали своё дело.
Высокий прессинг Чехии не был пустым. При каждом розыгрыше от Ливаковича хозяева выдвигали «тройку» на линию паса, а Витик агрессивно выскакивал за спину Крамарича — ровно под это, как признался сам защитник, и был выбран план. Кушей отрабатывал от штрафной до штрафной, выгрызая второй мяч на фланге, а Цоуфал закрывал коридор под фирменные навесы Перишича.
В передней линии не хватило холодной головы. Шульц сделал большой объём без мяча, но упустил тот самый, почти идеальный момент в первом тайме — шанс, который решает исход подобных матчей. Хорый полезен в воздухе и в игре корпусом, но в эпизодах, где требовалась тонкая игра в штрафной, Патрика Шика не заменишь.
Контекст таблицы
Ничья держит Чехию в математической игре за первое место (по 13 очков у обеих команд), но реалии суровы: у Хорватии лучшая разница мячей и матч в запасе, значит для прямого выхода хозяевам мало своих двух побед над Фарерами и Гибралтаром — нужны ещё две осечки «клетчатых». Гораздо правдоподобнее сценарий с плей-офф, к которому команда подходит во вполне рабочем состоянии: после июньских 1:5 в Осиеке это уже другая, взрослая версия сборной — компактная, организованная, с чётким планом и растущей ролью молодёжи.
Матч без голов, который всё равно многому научил. Чехия получила подтверждение: при правильной структуре и дисциплине она конкурентна против топ-соперника. Хорватия же снова показала умение пережидать и прибавлять по ходу, но упёрлась в отличную вратарскую работу и самоотверженные блоки. Для хозяев это очко — про рост и устойчивость. Для таблицы — лишь тонкая ниточка надежды. Теперь — выиграть то, что обязаны, и готовиться к мартовской развязке через игры навылет.