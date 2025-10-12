прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 1.85

12 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Гана и Коморские острова. Начало встречи — 22:00 мск.

Гана

Турнирное положение: Гана за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 22 баллами в активе занимает первую позицию в группе.

Команда уже практически вышла на мундиаль и на три очка опережает второй в таблице Мадагаскар, у которого вдвое хуже разница мячей — первый главный критерий при равенстве баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура африканской квалификации сборная на чужом поле одержала разгромную победу над ЦАР (5:0).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала три очка, когда теперь теперь в домашних стенах с результатом 1:0 обыграла Мали.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, три из которых были официальными, а одна — товарищеской, Гана выиграл трижды при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джордан Айю — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Коморские острова

Турнирное положение: Коморские острова за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 15-ю очками занимает четвертую позицию в группе.

Команда на четыре пункта отстает от второй строчки, которая может дать право сыграть в плей-офф, поэтому уже лишилась даже теоретических шансов пробиться на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на своем поле потерпела поражение от Мадагаскара (1:2).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже набрал три балла, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 переиграл ЦАР.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, шесть из которых были официальными, а одна — товарищеской, Коморские острова выиграли лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мизиан Маолида — лучший бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Гана выиграла и не пропустила

в шести из восьми последних матчей Ганы забивали больше 2,5 голов

в пяти из девяти последних матчей Коморские острова не проиграли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 4.70, победа Коморских островов — в 11.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли и не пропустили. Так было и в их трех последних домашних поединках.

С учетом того, что гости явно уступают сопернику в классе, этот расклад выглядит наиболее вероятным.

Ставка: «сухая» победа Ганы за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10